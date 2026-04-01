朱红 - 阿里偏软 博「26927」 | 窝轮热炒特区

据报道比亚迪（1211）透露公司有信心在2026年实现150万辆出口量，较1月时公布130万辆目标提升15%，并指比亚迪计划从2027年起在中国境外部署闪充站。比亚迪表现靠稳，续于10天线之上约106元水平整固。如看好比亚迪可留意认购证「21676」，行使价128.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。如看淡比亚迪可留意认沽证「22322」，行使价85元，实际杠杆4倍，今年11月到期。



千问发布新一代全模态大模型Qwen3.5-Omni在215项性能测试中取得SOTA佳绩，阿里（9988）指千问目前服务涵盖互联网、金融、消费电子及汽车等行业超过100万个客户，稳居内地企业级大模型调用量首位。阿里股价偏软，续于119元附近低位徘徊。如看好阿里可留意认购证「26927」，行使价166.98元，实际杠杆6倍，今年9月到期。如看淡阿里可留意认沽证「27080」，行使价111.01元，实际杠杆4倍，今年9月到期。



国家统计局公布3月制造业采购经理指数（PMI）为50.4，高于市场预期，非制造业商务活动指数为50.1，同样高于预期。恒指反弹至两万五关口前再遇沽压，回落至24800点附近好淡争持。如看好恒指可留意牛证「65083」，收回价24118点，实际杠杆38倍，28年1月到期；或可留意牛证「57739」，收回价24018点，实际杠杆33倍，28年1月到期。如看淡恒指可留意熊证「68131」，收回价25205点，实际杠杆38倍，28年4月到期；或可留意熊证「67185」，收回价25450点，实际杠杆33倍，28年4月到期。



期金与现货金价连日回升，重上4600美元水平。紫金矿业（2899）升至10天线遇阻，反复回落至34.3元水平徘徊。如看好紫金，可留意紫金认购证「26047」，行使价50.01元，实际杠杆4倍，明年3月到期。如看淡紫金，可留意紫金认沽证「24709」，行使价28.99元，实际杠杆4倍，今年7月到期。



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朱红