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朱红 - 阿里偏软 博「26927」 | 窝轮热炒特区

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朱红
2026-04-01 02:00 HKT
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　　据报道比亚迪（1211）透露公司有信心在2026年实现150万辆出口量，较1月时公布130万辆目标提升15%，并指比亚迪计划从2027年起在中国境外部署闪充站。比亚迪表现靠稳，续于10天线之上约106元水平整固。如看好比亚迪可留意认购证「21676」，行使价128.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。如看淡比亚迪可留意认沽证「22322」，行使价85元，实际杠杆4倍，今年11月到期。

　　千问发布新一代全模态大模型Qwen3.5-Omni在215项性能测试中取得SOTA佳绩，阿里（9988）指千问目前服务涵盖互联网、金融、消费电子及汽车等行业超过100万个客户，稳居内地企业级大模型调用量首位。阿里股价偏软，续于119元附近低位徘徊。如看好阿里可留意认购证「26927」，行使价166.98元，实际杠杆6倍，今年9月到期。如看淡阿里可留意认沽证「27080」，行使价111.01元，实际杠杆4倍，今年9月到期。

　　国家统计局公布3月制造业采购经理指数（PMI）为50.4，高于市场预期，非制造业商务活动指数为50.1，同样高于预期。恒指反弹至两万五关口前再遇沽压，回落至24800点附近好淡争持。如看好恒指可留意牛证「65083」，收回价24118点，实际杠杆38倍，28年1月到期；或可留意牛证「57739」，收回价24018点，实际杠杆33倍，28年1月到期。如看淡恒指可留意熊证「68131」，收回价25205点，实际杠杆38倍，28年4月到期；或可留意熊证「67185」，收回价25450点，实际杠杆33倍，28年4月到期。

　　期金与现货金价连日回升，重上4600美元水平。紫金矿业（2899）升至10天线遇阻，反复回落至34.3元水平徘徊。如看好紫金，可留意紫金认购证「26047」，行使价50.01元，实际杠杆4倍，明年3月到期。如看淡紫金，可留意紫金认沽证「24709」，行使价28.99元，实际杠杆4倍，今年7月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。

中银国际股票
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笔者为证监会持牌人
朱红

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　　报道引述腾讯（700）高层指出，今年腾讯云增长将主要来自AI、出海与国产化三大核心引擎，并相信未来中国云服务可凭借产品实力与性价比在海外市场实现快速增长。腾讯股价造好，反弹重上10天线在496元附近整固。如看好腾讯，可留意腾讯认购证「27221」，行使价664.38元，今年9月到期，实际杠杆9倍。如看淡腾讯，可留意腾讯认沽证「27140」，行使价408.68元，今年10月到期，实际杠杆6倍。
2026-04-02 02:00 HKT
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朱红 - 比亚迪绩后反复 留意「21676」 | 窝轮热炒特区
　　比亚迪（1211）上年度盈利约326亿元人民币，下跌18.9%逊市场预期，券商研报指随着刀片电池2.0以及更多新车型计划推出，预计比亚迪将从今年第二季开始录得更明显业务改善。比亚迪绩后表现反复，在10天线约105元附近好淡争持。如看好比亚迪可留意认购证「21676」，行使价128.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期；如看淡可留意认沽证「22322」，行使价85元，实际杠杆4倍，今年11月到期
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