Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 蒙牛业绩改善可看高一线 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
2小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

蒙牛乳业（2319）去年业绩大幅改善，全年纯利按年增13.8倍，至15.45亿元（人民币，下同），每股盈利39.6分，末期息52分，按年多派2.16%。期内毛利率回升0.3个百分点，主要受惠原奶价格下降，品类结构提升。

　　对于2026年的展望，大行引述蒙牛管理层指，今年首要目标是追求收入和利润增长，预计收入将录得中单位数增长，并在成本控制及营运效率提升下，达到经营溢利率扩张的目标。

　　笔者对蒙牛的看法是，近年中国正发展成为咖啡消费大国，加上蜜雪集团（2097）等冰淇淋品牌兴起，都为高端奶市场打开新的消费大门。据统计指，2025年，中国的咖啡豆总消耗量近40万吨，已进入全球十大咖啡消费国，人均每年饮用大约11杯咖啡，虽然远低于欧美水平，但换个角度看，上升潜力相关巨大，而且在年轻人市场的消费惯性已经出现。

　　笔者认为，集团刚公布的业绩纯利大幅改善，已说明其最坏情况已经开始过去，虽然目前其盈利能力尚未能完全支持667亿元市值，主要支持点落在其奶业龙头地位，但蒙牛近年在高端奶、低温鲜奶及功能型乳品的布局逐步成熟，品牌力与渠道渗透率稳居龙头位置，若蒙牛能在2026年成功交出持续增长的成绩单，可望打开新的增长大门，确立其行业见底、毛利率回升、产品结构升级的三重利好。

闻风至

最Hit
正义女神丨陈炜儿子「高成彬」成首集MVP 26岁刘倬昕系犯罪学硕士 运动健将代表香港出战
正义女神丨陈炜儿子「高成彬」成首集MVP 26岁刘倬昕系犯罪学硕士 运动健将代表香港出战
影视圈
9小時前
长者深水埗冰室每日2蚊买白饭 店员1秘密举动守护尊严 网民：真心respect｜Juicy叮
长者深水埗冰室每日2蚊买白饭 店员1秘密举动守护尊严 网民：真心respect｜Juicy叮
时事热话
15小時前
湾仔83年老店「冯良记表行」结业 知名劳力士代理 见证本地钟表史 网民：时代的终结
湾仔83年老店「冯良记表行」结业 知名劳力士代理 见证本地钟表史 网民：时代的终结
生活百科
17小時前
佳宝超市全场8折再度加码！复活节限时12日优惠  冻肉/蔬果/米/油/饮品劲减
佳宝超市全场8折再度加码！复活节限时12日优惠  冻肉/蔬果/米/油/饮品劲减
生活百科
16小時前
六合彩｜头奖1500万今晚搅珠 即睇10大最幸运投注站
六合彩︱头奖1500万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
6小時前
校园沦活春宫︱神户一小学男女教师被揭「激战」十多次 辩称「气氛到无法自制」
校园沦活春宫︱神户一小学男女教师被揭「激战」十多次 辩称「气氛到无法自制」
即时国际
10小時前
伊朗局势｜白宫称美伊朗谈判「进展良好」伊朗否认 阿拉格齐：「是时候驱逐美军」｜持续更新
01:40
伊朗局势｜特朗普欲阿拉伯国家承担战争开支 中巴提中东和平五点倡议｜持续更新
即时国际
3小時前
稻香长者饮茶优惠！$20.8点心孖宝 任选鲜虾饺/马拉糕/鸡粥 星期一至日供应
稻香长者饮茶优惠！$20.8点心孖宝 任选鲜虾饺/马拉糕/鸡粥 星期一至日供应
饮食
14小時前
公屋首派安荫邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青区尾二！结局神反转：街坊力证走宝｜Juicy叮
公屋首派安荫邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青区尾二！结局神反转：街坊力证走宝｜Juicy叮
时事热话
18小時前
星岛申诉王｜踢爆求职骗案新变种 弃国语、用全英、假培训 大学生堕「精英级陷阱」痛失19万
星岛申诉王｜踢爆求职骗案「新变种」 弃国语用全英文 大学生堕「精英级陷阱」痛失19万
申诉热话
9小時前
更多文章
闻风至 - 华新建材绩后走势亮眼 | 鲜股落镬
大市跌穿两万五后走势进一步转弱，华新建材（6655）昨日却逆市上扬，展现出业绩后的明显反弹力，走势亮眼，值得重新审视。 　　华新建材主要从事水泥、混凝土、熟料及骨料等建筑材料，本栏此前亦曾介绍该股，认为可望受惠中央扶持政策，而令股价在今年有较好表现。该集团在中东、西非及巴西市场更有产能布局，集团于2023年收购中东国家阿曼的水泥产能，阿曼正是位处伊朗对面的海湾国家，华新建材可望把握到伊朗受战
2026-03-31 02:00 HKT
鲜股落镬