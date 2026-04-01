闻风至 - 蒙牛业绩改善可看高一线 | 鲜股落镬

蒙牛乳业（2319）去年业绩大幅改善，全年纯利按年增13.8倍，至15.45亿元（人民币，下同），每股盈利39.6分，末期息52分，按年多派2.16%。期内毛利率回升0.3个百分点，主要受惠原奶价格下降，品类结构提升。



对于2026年的展望，大行引述蒙牛管理层指，今年首要目标是追求收入和利润增长，预计收入将录得中单位数增长，并在成本控制及营运效率提升下，达到经营溢利率扩张的目标。



笔者对蒙牛的看法是，近年中国正发展成为咖啡消费大国，加上蜜雪集团（2097）等冰淇淋品牌兴起，都为高端奶市场打开新的消费大门。据统计指，2025年，中国的咖啡豆总消耗量近40万吨，已进入全球十大咖啡消费国，人均每年饮用大约11杯咖啡，虽然远低于欧美水平，但换个角度看，上升潜力相关巨大，而且在年轻人市场的消费惯性已经出现。



笔者认为，集团刚公布的业绩纯利大幅改善，已说明其最坏情况已经开始过去，虽然目前其盈利能力尚未能完全支持667亿元市值，主要支持点落在其奶业龙头地位，但蒙牛近年在高端奶、低温鲜奶及功能型乳品的布局逐步成熟，品牌力与渠道渗透率稳居龙头位置，若蒙牛能在2026年成功交出持续增长的成绩单，可望打开新的增长大门，确立其行业见底、毛利率回升、产品结构升级的三重利好。



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