张日强 - 新盘报捷 大批向隅客成目标 | 楼声随笔

楼市气氛持续好转，新盘及二手楼市场表现不俗，尤其近日新盘销情连番报捷，引领了大批用家及投资者涌出来，昨日将军澳日出康城新盘推出发售，由于该盘早前连环推出招标并取得理想销情，同时间亦测试出市场的承接力，故该盘开售随即取得报捷，首批254伙瞬间售罄，首轮入票数量逾7300登记，惟今次尾筹为269号，反映市场仍有大批入票准买家或较后的筹号未有机会入场拣楼。



整体楼市气氛好转，市场上各路客源纷纷涌出来，将军澳日出康城新盘昨日开售，由于发展商采取低开策略，平均每呎开价约1.55万，加上该盘属最后一期压轴新盘，引领了大批用家及投资者涌出来，该盘日前截收逾7300票，首日开售便取得报捷，推出的首批254伙瞬间售罄，至于拣楼的尾筹为269号，即表示仍有大批已入票的准买家，根本没有机会进场拣楼，发展商昨晚乘势加推新一批单位应市，加幅约1%相对轻微，仍有较大的吸引力，相信仍有能力吸引各路客源。



事实上，过去一个月楼市表现持续向好，多个新盘推出后都取得不俗销情，并以单幢新盘主导，惟昨日推出的将军澳新盘，整个发展项目约2500伙，属近期推出的大型新盘，市场极度关注，今次首期推出的单位瞬间售罄，对后市极具指标作用，至于未有机会进场拣楼的向隅客，预期将会成为一众发展商的目标。



张日强