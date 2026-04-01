邓声兴 - 金风科技目标价18.5元 ｜开工前落盘/头条名家本周心水

金风科技（2208）日前公布去年业绩，表现相当亮丽，龙头优势进一步彰显。期内集团实现营业收入730亿元(人民币，下同），按年增长28.8%，归母净利润达27.7亿元，按年增幅高达49.1%，充分展现出强劲的盈利韧性。尤其值得留意的是，在面对第四季度因阶段性政策变化导致自持电站约10亿元资产减值的不利影响下，集团核心制造端盈利能力依然持续提升，风机及零部件销售毛利率全年提升至8.95%，按年显著改善3.9个百分点，反映集团早前摒弃低价竞争的策略奏效，产品结构优化成果浮现。海外业务更成为亮点，全年海外收入达181亿元，按年增长超过5成，毛利率更大幅提升至24.3%，加上在手外部定单创下50.5GW的历史新高，其中海外定单激增逾3成，为后续业绩增长奠定坚实基础。集团费用率控制得宜，经营质量全面提升，存货及应收帐款周转天数均录得明显缩短。随着国内高价定单交付占比提升，叠加国际业务与绿色化工业务快速放量，预期集团将迎来盈利与估值双重提升的「双击」局面。近期行业政策环境持续优化，风电设备板块表现强于大市，金风科技凭借其「两海」战略的深度布局及全球化供应链优势，已为长远发展确立稳固基石，后市表现值得持续跟进。目标价18.5港元，止蚀价12.5港元。



笔者为证监会持牌人士，未持有上述股份。



香港股票分析师协会主席

邓声兴