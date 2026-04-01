Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓声兴 - 金风科技目标价18.5元 ｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
2小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　金风科技（2208）日前公布去年业绩，表现相当亮丽，龙头优势进一步彰显。期内集团实现营业收入730亿元(人民币，下同），按年增长28.8%，归母净利润达27.7亿元，按年增幅高达49.1%，充分展现出强劲的盈利韧性。尤其值得留意的是，在面对第四季度因阶段性政策变化导致自持电站约10亿元资产减值的不利影响下，集团核心制造端盈利能力依然持续提升，风机及零部件销售毛利率全年提升至8.95%，按年显著改善3.9个百分点，反映集团早前摒弃低价竞争的策略奏效，产品结构优化成果浮现。海外业务更成为亮点，全年海外收入达181亿元，按年增长超过5成，毛利率更大幅提升至24.3%，加上在手外部定单创下50.5GW的历史新高，其中海外定单激增逾3成，为后续业绩增长奠定坚实基础。集团费用率控制得宜，经营质量全面提升，存货及应收帐款周转天数均录得明显缩短。随着国内高价定单交付占比提升，叠加国际业务与绿色化工业务快速放量，预期集团将迎来盈利与估值双重提升的「双击」局面。近期行业政策环境持续优化，风电设备板块表现强于大市，金风科技凭借其「两海」战略的深度布局及全球化供应链优势，已为长远发展确立稳固基石，后市表现值得持续跟进。目标价18.5港元，止蚀价12.5港元。

　　笔者为证监会持牌人士，未持有上述股份。

香港股票分析师协会主席
邓声兴

最Hit
正义女神丨陈炜儿子「高成彬」成首集MVP 26岁刘倬昕系犯罪学硕士 运动健将代表香港出战
正义女神丨陈炜儿子「高成彬」成首集MVP 26岁刘倬昕系犯罪学硕士 运动健将代表香港出战
影视圈
9小時前
长者深水埗冰室每日2蚊买白饭 店员1秘密举动守护尊严 网民：真心respect｜Juicy叮
长者深水埗冰室每日2蚊买白饭 店员1秘密举动守护尊严 网民：真心respect｜Juicy叮
时事热话
15小時前
湾仔83年老店「冯良记表行」结业 知名劳力士代理 见证本地钟表史 网民：时代的终结
湾仔83年老店「冯良记表行」结业 知名劳力士代理 见证本地钟表史 网民：时代的终结
生活百科
17小時前
佳宝超市全场8折再度加码！复活节限时12日优惠  冻肉/蔬果/米/油/饮品劲减
佳宝超市全场8折再度加码！复活节限时12日优惠  冻肉/蔬果/米/油/饮品劲减
生活百科
16小時前
六合彩｜头奖1500万今晚搅珠 即睇10大最幸运投注站
六合彩︱头奖1500万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
6小時前
校园沦活春宫︱神户一小学男女教师被揭「激战」十多次 辩称「气氛到无法自制」
校园沦活春宫︱神户一小学男女教师被揭「激战」十多次 辩称「气氛到无法自制」
即时国际
10小時前
伊朗局势｜白宫称美伊朗谈判「进展良好」伊朗否认 阿拉格齐：「是时候驱逐美军」｜持续更新
01:40
伊朗局势｜特朗普欲阿拉伯国家承担战争开支 中巴提中东和平五点倡议｜持续更新
即时国际
3小時前
稻香长者饮茶优惠！$20.8点心孖宝 任选鲜虾饺/马拉糕/鸡粥 星期一至日供应
稻香长者饮茶优惠！$20.8点心孖宝 任选鲜虾饺/马拉糕/鸡粥 星期一至日供应
饮食
14小時前
公屋首派安荫邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青区尾二！结局神反转：街坊力证走宝｜Juicy叮
公屋首派安荫邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青区尾二！结局神反转：街坊力证走宝｜Juicy叮
时事热话
18小時前
星岛申诉王｜踢爆求职骗案新变种 弃国语、用全英、假培训 大学生堕「精英级陷阱」痛失19万
星岛申诉王｜踢爆求职骗案「新变种」 弃国语用全英文 大学生堕「精英级陷阱」痛失19万
申诉热话
9小時前
更多文章
邓声兴 - 赣锋锂业上望82元 | 开工前落盘/头条名家本周心水
　　赣锋锂业（1772）近期走势凌厉，本轮行情核心驱动力来自供需格局的实质性改善：碳酸锂价格自低位企稳回升。供给端同时受外围因素扰动，津巴布韦锂精矿出口禁令持续发酵，对中国进口原料构成短期冲击，进一步加剧现货市场紧张情绪。更关键是，需求端迎来结构性爆发，受惠全球能源转型加速、AI数据中心建设热潮以及地缘政治推高能源价格，今年首两个月国内储能电芯产量按年激增逾8成。 　　在企业层面，赣锋锂业积
2026-03-31 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水