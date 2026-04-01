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大行晨报 - 欧罗下行压力犹存｜大行晨报

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　　欧罗兑美元周一承压，受累于美以与伊朗战争持续可能拖累经济增长的担忧。美国总统特朗普威胁若伊朗不开放霍尔木兹海峡，将摧毁其能源设施。至于美元则受益于避险买盘及美国作为能源净出口国的相对优势，联储局主席鲍威尔称将等待观察战争对经济和通胀的影响，而联邦基金利率期货交易员已撤回年内减息预期。随着地缘冲突推升能源价格，市场对通胀再度抬头的担忧升温，交易员已基本排除联储局年内减息的可能性，并开始押注年内存在加息空间。这一预期变化推动美汇指数近月以来维持走高。

　　欧罗兑美元上周未能攻破下降趋向线及25天平均线，位置上则在1.1640附近止步，来到本周一更向下跌破1.15关口，短期技术面尚为偏软；当前重要支撑指向1.14关口，在去年7月欧罗已曾下探此关口，其时三日守稳后则见逐步走稳，而刚在3月中旬亦正好暂为守住此区；其后将会看至1.1340及1.12水平，更为关键将是1.10关口。较近阻力回看1.15及1.1550，25天平均线则位于1.1590，倘若后市欧罗回破此区才可望缓止这一个多月的下跌态势。延伸向上将看至100天平均线1.17水平。

　　美元兑日圆维持于高位区间游走，160关口得而复失，周一曾一度回落至159.30水平。而周二公布数据显示，3月东京CPI按年上涨1.4%，低于前值1.5%，创下自2022年3月以来最低水准；剔除生鲜食品的核心CPI为1.7%，较前值1.8%小幅回落，而剔除能源与生鲜的核心通胀则降至2.3%，低于此前的2.5%。整体数据表明，日本通胀动能正在放缓，市场对日本央行短期加息的预期亦随之降温。日本央行可能维持相对宽松的政策立场，从而扩大与美国之间的利差空间，这或在短期限制美元兑日圆的下跌空间。不过，随着美元兑日圆正攻上160区间，日本当局已明显加强对汇率波动的关注，这在一定程度上限制了美元兑日圆的上升空间。

　　美元兑日圆上周五突破160关口，图表见

RSI及随机指数处于超买区域，故若短期仍未见汇价向上出现明确破位，预料美元兑日圆仍倾向于再为回落。较近支持先看25天平均线158.45水平。黄金比率计算，38.2%的调整幅度为156.90，扩展至50%及61.8%则为156及155.10水平。至于较近阻力先会留意160及160.60，之后将看至161.50、162以至163.50水准。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

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2026-03-31 02:00 HKT
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