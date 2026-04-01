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大行晨报 - 欧罗逼近年内低位｜大行晨报

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　　油价近期以来一直主导汇市走势。美国总统特朗普表示与伊朗的谈判取得重大进展，但如果未能达成结束战争的协议，将摧毁伊朗的能源基础设施及哈尔克岛。据报伊朗外交部称，伊朗从未与美国直接谈判。另外，有科威特的石油公司称，科威特原油运输船在杜拜港遭伊朗袭击受损。另据欧洲官员消息，伊朗向胡塞武装施压，准备重启针对红海航运的袭击。受中东冲突引发的油价冲击影响，美汇指数连续第五天上涨。本周一盘中曾冲高至100.643，创去年5月以来新高，执笔之时暂时回落至100.4水平。

　　受美元近期反弹所致，占美汇指数成分最多的欧罗兑美元则迎来回调，执笔之时再次回落至1.15水平以下徘徊。欧洲央行3月议息会议时，曾将三大利率维持不变。欧洲央行称，中东地缘政治局势带来通胀上行的风险，同时经济反弹乏力，欧洲央行将会按数据表现对利率作出决定。此外，欧洲央行将对2026年的通胀预期由早前预计的1.9%上调至2.6%，并预计2026年核心通胀为2.3%。欧洲央行行长拉加德表示，如果当前中东局势引发的能源成本飙升，未来将引发更大面积通胀的话，欧洲央行不排除会迅速行动。不过，随着波斯湾地区能源设施遭到大面积袭击，迅速实现货币正常化的可能性亦正在降低。

　　彭博利率期货显示，交易员预计欧洲央行未来三次议息会议均有可能加息，当中4月会议加息0.25%的概率接近5成，5月会议加息0.25%的概率则高达8成，6月会议加息0.25%的概率亦有6成。短线来看，欧罗下行压力较大，并逐渐逼近今年的低位，投资者不妨考虑于1.135至1.14水平低位吸纳欧罗，以捕捉中长线回升机会。

光大证券国际产品开发及零售研究部

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