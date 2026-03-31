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邓声兴 - 赣锋锂业上望82元 | 开工前落盘/头条名家本周心水

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邓声兴
14小時前
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产经 专栏
內容

　　赣锋锂业（1772）近期走势凌厉，本轮行情核心驱动力来自供需格局的实质性改善：碳酸锂价格自低位企稳回升。供给端同时受外围因素扰动，津巴布韦锂精矿出口禁令持续发酵，对中国进口原料构成短期冲击，进一步加剧现货市场紧张情绪。更关键是，需求端迎来结构性爆发，受惠全球能源转型加速、AI数据中心建设热潮以及地缘政治推高能源价格，今年首两个月国内储能电芯产量按年激增逾8成。

　　在企业层面，赣锋锂业积极推进一体化布局，四川年产10万吨磷酸二氢锂项目投产在即，将进一步强化产业链协同；同时公司在固态电池领域持续深耕，与车企的合作深化为下一代电池技术抢占先机，配合上游澳洲及阿根廷等矿山项目稳步扩产，资源自给率持续提升，成本优势有望逐步显现。策略上，锂价中枢上移及储能需求持续兑现将构成股价的核心支撑，惟短线急升后需留意技术性整固，后市可重点跟踪公司在资源端产能释放及固态电池产业化进展。目标价82元，止蚀价62元。

　　笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。

香港股票分析师
协会主席
笔者为证监会持牌人
邓声兴

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