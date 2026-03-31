朱红 - 比亚迪绩后反复 留意「21676」 | 窝轮热炒特区

比亚迪（1211）上年度盈利约326亿元人民币，下跌18.9%逊市场预期，券商研报指随着刀片电池2.0以及更多新车型计划推出，预计比亚迪将从今年第二季开始录得更明显业务改善。比亚迪绩后表现反复，在10天线约105元附近好淡争持。如看好比亚迪可留意认购证「21676」，行使价128.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期；如看淡可留意认沽证「22322」，行使价85元，实际杠杆4倍，今年11月到期。



腾讯云公布2026年AI演进路线，首次发布涵盖基础设施、模型、生态到应用的Agent产品全景图，进一步巩固面向AI Agent全栈工程能力。腾讯（700）股价连日受压，曾跌至476元，创近月新低。如看好腾讯可留意认购证「27412」，行使价638.5元，实际杠杆8倍，今年9月到期。如看淡腾讯可留意认沽证「27140」，行使价408.68元，实际杠杆6倍，今年10月到期。



外围股市受压，恒指表现偏软，跌逾200点在24700点附近徘徊。如看好恒指可留意牛证「65083」，收回价24118点，实际杠杆35倍，28年1月到期；或可留意牛证「57739」，收回价24018点，实际杠杆31倍，28年1月到期。如看淡恒指可留意熊证「67185」，收回价25450点，实际杠杆40倍，28年4月到期；或可留意熊证「61673」，收回价25618点，实际杠杆32倍，28年4月到期。



中国石油（857）去年盈利约1573亿元人民币，跌4.5%符合预期。中石油股价逆市造好，升至11.2元水平高位整固。如看好中石油，可留意中油认购证「27147」，行使价13.19元，实际杠杆5倍，明年1月到期。如看淡中石油，可留意中油认沽证「24063」，行使价7.49元，实际杠杆6倍，今年12月到期。



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朱红