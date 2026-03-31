闻风至 - 华新建材绩后走势亮眼 | 鲜股落镬

大市跌穿两万五后走势进一步转弱，华新建材（6655）昨日却逆市上扬，展现出业绩后的明显反弹力，走势亮眼，值得重新审视。



华新建材主要从事水泥、混凝土、熟料及骨料等建筑材料，本栏此前亦曾介绍该股，认为可望受惠中央扶持政策，而令股价在今年有较好表现。该集团在中东、西非及巴西市场更有产能布局，集团于2023年收购中东国家阿曼的水泥产能，阿曼正是位处伊朗对面的海湾国家，华新建材可望把握到伊朗受战火侵袭后的重建商机。



据报道引述香港厂商会副会长吴国安分析指，伊朗的重建工作可能需时5年或以上，且资金需求将达千亿元。正好内地企业是水泥、钢材、电线相关产业领头羊，绝对有能力提供大量性价比高的产品，满足重建需求。



华新建材上周刚公布的业绩也不差，去年全年纯利升18.1%，至28.53亿元（人民币，下同）；每股收益1.37元，末期息派0.21元，全年派0.55元，按年多派近2成。



银河证券报告曾指出，华新建材是国内华中区域水泥龙头企业，也是国内水泥行业首批「走出去」的标杆企业，公司海外产能规模位居国内水泥企业前列，因此看好公司海外业务发展前景。



在市场情绪偏弱、资金避险情绪升温的环境下，具备稳健业绩、海外增长动能、政策支持及区域龙头地位的企业，更易获资金青睐。华新建材在大市疲弱时逆市走强，反映市场对其基本面与前景的认可。



闻风至