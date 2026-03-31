Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 华新建材绩后走势亮眼 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
14小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

大市跌穿两万五后走势进一步转弱，华新建材（6655）昨日却逆市上扬，展现出业绩后的明显反弹力，走势亮眼，值得重新审视。

　　华新建材主要从事水泥、混凝土、熟料及骨料等建筑材料，本栏此前亦曾介绍该股，认为可望受惠中央扶持政策，而令股价在今年有较好表现。该集团在中东、西非及巴西市场更有产能布局，集团于2023年收购中东国家阿曼的水泥产能，阿曼正是位处伊朗对面的海湾国家，华新建材可望把握到伊朗受战火侵袭后的重建商机。

　　据报道引述香港厂商会副会长吴国安分析指，伊朗的重建工作可能需时5年或以上，且资金需求将达千亿元。正好内地企业是水泥、钢材、电线相关产业领头羊，绝对有能力提供大量性价比高的产品，满足重建需求。

　　华新建材上周刚公布的业绩也不差，去年全年纯利升18.1%，至28.53亿元（人民币，下同）；每股收益1.37元，末期息派0.21元，全年派0.55元，按年多派近2成。

　　银河证券报告曾指出，华新建材是国内华中区域水泥龙头企业，也是国内水泥行业首批「走出去」的标杆企业，公司海外产能规模位居国内水泥企业前列，因此看好公司海外业务发展前景。

　　在市场情绪偏弱、资金避险情绪升温的环境下，具备稳健业绩、海外增长动能、政策支持及区域龙头地位的企业，更易获资金青睐。华新建材在大市疲弱时逆市走强，反映市场对其基本面与前景的认可。

闻风至

最Hit
施明离世享年74岁 儿子李泳汉遗憾未能送别妈妈：仲想同佢走埋落去
01:34
施明离世享年74岁 儿子李泳汉遗憾未能送别妈妈：仲想同佢走埋落去
影视圈
15小時前
湾仔83年老店「冯良记表行」结业 知名劳力士代理 见证本地钟表史 网民：时代的终结
湾仔83年老店「冯良记表行」结业 知名劳力士代理 见证本地钟表史 网民：时代的终结
生活百科
5小時前
施明离世丨难忍李家鼎性格火爆 离婚后独力带子赴美 坚拒复合直认难做朋友：只系𠮶仔嘅爸爸
施明离世丨难忍李家鼎性格火爆 离婚后独力带子赴美 坚拒复合直认难做朋友：只系𠮶仔嘅爸爸
影视圈
3小時前
资深大律师｜六人获委任 委任典礼5.16举行
社会
6小時前
大快活长者优惠强势回归！复活节长假一连十日 凭咭即享$6现金折扣
大快活长者优惠强势回归！复活节长假一连十日 凭咭即享$6现金折扣
饮食
2026-03-30 15:24 HKT
佳宝超市全场8折再度加码！复活节限时12日优惠  冻肉/蔬果/米/油/饮品劲减
佳宝超市全场8折再度加码！复活节限时12日优惠  冻肉/蔬果/米/油/饮品劲减
生活百科
4小時前
公屋首派安荫邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青区尾二！结局神反转：街坊力证走宝｜Juicy叮
公屋首派安荫邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青区尾二！结局神反转：街坊力证走宝｜Juicy叮
时事热话
6小時前
郭蔼明神秘家底大揭秘  《东周刊》独家揭细妹超猛料  主理国际级会计师事务所拉头马
郭蔼明神秘家底大揭秘  《东周刊》独家揭细妹超猛料  主理国际级会计师事务所拉头马
即时娱乐
6小時前
长者深水埗冰室每日2蚊买白饭 店员1秘密举动守护尊严 网民：真心respect｜Juicy叮
长者深水埗冰室每日2蚊买白饭 店员1秘密举动守护尊严 网民：真心respect｜Juicy叮
时事热话
3小時前
施明离世丨出身演艺世家与华娃黄沾邓梓峰属亲戚 身手了得曾为史泰龙任女保镳
施明离世丨出身演艺世家与华娃黄沾邓梓峰属亲戚 身手了得曾为史泰龙任女保镳
影视圈
4小時前
更多文章
闻风至 - 潜在合作利好TCL电子 | 鲜股落镬
港股上周五反复造好，惜未能收复两万五关。恒生指数收报24951点，升95点。 　　TCL电子（1070）于收市后公布业绩，除主业显示业务表现值得一赞外，创新业务的光伏业务表现亦令人精神一振，集团近期更有望购入索尼（SONY）旗下家庭娱乐业务，或为集团注入强劲新动力，可谓一股三亮点，值得留神。 　　先从业绩讲起，TCL电子去年纯利按年升41.8%，至24.95亿元；每股盈利103.41仙
2026-03-30 02:00 HKT
鲜股落镬