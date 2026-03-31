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张日强 - 二手连录短炒加价反价个案 | 楼声随笔

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张日强
14小時前
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产经 专栏
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整体楼市气氛好转，加上新盘开售频频报捷，随即带动二手楼市气氛，各区屋苑的睇楼及成交量都相对明显活跃。此外，部分单位的造价亦录得轻微上升，用家及投资者更纷纷乘势抢货。受惠市况升温，业主再度「心雄」起来，二手楼市场连番录得短炒、加价及反价等个案，反映市场气氛急速升温，楼市仍有能力延续下去。

　　近日新盘销情理想，部分新盘先后卖个满堂红，带动二手楼市急速升温，过去的周六日，市场上多个屋苑的睇楼及成交量明显好转，不少业主见市况回勇便迅速「心雄」起来，由于购入后的单位已录得一定升幅，故市场频频录得短炒实况，一般获利10%至15%不等，先行止赚离场再作下一轮部署。除录得短炒获利外，业主更将放售单位提高叫价，部分更录得反价成交，包括大围半新盘柏傲庄，最新录2期6B座中层F室，面积464方呎，原叫价1080万，其后反价20万，以1100万获承接，每呎约2.3万。将军澳居屋英明苑亦录得二手成交，单位面积约645方呎，业主见楼价持续上升，故加价30万，获买家追价承接，最终以598万成交，呎价约9271元。

　　事实上，受惠新盘市场频频热卖，随即带动二手楼急速升温，市场上已出现短炒个案，大部分都是去年购入的新盘，受到楼价转势，故不少业主纷纷沽货止赚离场，还有加价及反价等个案亦陆续浮现，反映市况向好短期难以逆转。

张日强

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