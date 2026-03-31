大行晨报 - 避险需求持续 美元维持走高｜大行晨报

美元周一继续走高，美伊冲突持续升级，霍尔木兹海峡被宣布关闭，能源市场紧张情绪急剧升温，促使美元指数站上100关口。特朗普总统周末宣布与伊朗谈判取得重大进展，称伊朗已满足美方提出的15项要求中的大部分，但白宫同时传出筹划多目标地面行动的消息，其中目标包括攻占拥有关键石油基础设施的哈尔克岛，以及收缴德黑兰方面约1000磅铀原料。这都令市场仍然保持高度绷紧。



此外，市场对美国联储局从降息周期转向对抗通胀的预期，亦支撑了美元走势。FOMC多名官员公开表态，认为通胀风险已远超劳动力市场降温的担忧。展望本周，经济数据方面需重点关注美国JOLTS职位空缺、消费者信心、ADP就业资料、零售销售、ISM制造业PMI、初请失业金人数，以及备受瞩目的美国3月非农就业报告。



美元兑加元延续近一个多月以来的区间上落态势，而至今逼近顶部1.3750水准附近后，若然未能出现破位，以至图表见RSI处于超买区域，汇价或见又会再为走低。较近支持先看1.3650及1.35关口，下一级可望重探1月底低位1.3481，再而参考1.3410及100个月平均线1.3310。当前阻力估计为1.3760及1.38，下一级看至1.39，汇价上月早段曾在1.39水准附近连日遇阻；其后关键会指向1.40关口。



美元兑日圆上周五突破160关口。图表见RSI及随机指数处于超买区域，故若短期仍未见汇价向上出现明确破位，预料美元兑日圆仍倾向于再为回落。较近支持先看158及25天平均线157.65水平。黄金比率计算，38.2%的调整幅度为156.90，扩展至50%及61.8%则为156及155.10水平。至于较近阻力先会留意160及160.50，之后将看至161.50及162水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

