Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 避险需求持续 美元维持走高｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
14小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美元周一继续走高，美伊冲突持续升级，霍尔木兹海峡被宣布关闭，能源市场紧张情绪急剧升温，促使美元指数站上100关口。特朗普总统周末宣布与伊朗谈判取得重大进展，称伊朗已满足美方提出的15项要求中的大部分，但白宫同时传出筹划多目标地面行动的消息，其中目标包括攻占拥有关键石油基础设施的哈尔克岛，以及收缴德黑兰方面约1000磅铀原料。这都令市场仍然保持高度绷紧。

　　此外，市场对美国联储局从降息周期转向对抗通胀的预期，亦支撑了美元走势。FOMC多名官员公开表态，认为通胀风险已远超劳动力市场降温的担忧。展望本周，经济数据方面需重点关注美国JOLTS职位空缺、消费者信心、ADP就业资料、零售销售、ISM制造业PMI、初请失业金人数，以及备受瞩目的美国3月非农就业报告。

　　美元兑加元延续近一个多月以来的区间上落态势，而至今逼近顶部1.3750水准附近后，若然未能出现破位，以至图表见RSI处于超买区域，汇价或见又会再为走低。较近支持先看1.3650及1.35关口，下一级可望重探1月底低位1.3481，再而参考1.3410及100个月平均线1.3310。当前阻力估计为1.3760及1.38，下一级看至1.39，汇价上月早段曾在1.39水准附近连日遇阻；其后关键会指向1.40关口。

　　美元兑日圆上周五突破160关口。图表见RSI及随机指数处于超买区域，故若短期仍未见汇价向上出现明确破位，预料美元兑日圆仍倾向于再为回落。较近支持先看158及25天平均线157.65水平。黄金比率计算，38.2%的调整幅度为156.90，扩展至50%及61.8%则为156及155.10水平。至于较近阻力先会留意160及160.50，之后将看至161.50及162水准。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

最Hit
施明离世享年74岁 儿子李泳汉遗憾未能送别妈妈：仲想同佢走埋落去
01:34
施明离世享年74岁 儿子李泳汉遗憾未能送别妈妈：仲想同佢走埋落去
影视圈
15小時前
湾仔83年老店「冯良记表行」结业 知名劳力士代理 见证本地钟表史 网民：时代的终结
湾仔83年老店「冯良记表行」结业 知名劳力士代理 见证本地钟表史 网民：时代的终结
生活百科
5小時前
施明离世丨难忍李家鼎性格火爆 离婚后独力带子赴美 坚拒复合直认难做朋友：只系𠮶仔嘅爸爸
施明离世丨难忍李家鼎性格火爆 离婚后独力带子赴美 坚拒复合直认难做朋友：只系𠮶仔嘅爸爸
影视圈
3小時前
资深大律师｜六人获委任 委任典礼5.16举行
社会
6小時前
大快活长者优惠强势回归！复活节长假一连十日 凭咭即享$6现金折扣
大快活长者优惠强势回归！复活节长假一连十日 凭咭即享$6现金折扣
饮食
2026-03-30 15:24 HKT
佳宝超市全场8折再度加码！复活节限时12日优惠  冻肉/蔬果/米/油/饮品劲减
佳宝超市全场8折再度加码！复活节限时12日优惠  冻肉/蔬果/米/油/饮品劲减
生活百科
4小時前
公屋首派安荫邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青区尾二！结局神反转：街坊力证走宝｜Juicy叮
公屋首派安荫邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青区尾二！结局神反转：街坊力证走宝｜Juicy叮
时事热话
6小時前
郭蔼明神秘家底大揭秘  《东周刊》独家揭细妹超猛料  主理国际级会计师事务所拉头马
郭蔼明神秘家底大揭秘  《东周刊》独家揭细妹超猛料  主理国际级会计师事务所拉头马
即时娱乐
6小時前
长者深水埗冰室每日2蚊买白饭 店员1秘密举动守护尊严 网民：真心respect｜Juicy叮
长者深水埗冰室每日2蚊买白饭 店员1秘密举动守护尊严 网民：真心respect｜Juicy叮
时事热话
3小時前
施明离世丨出身演艺世家与华娃黄沾邓梓峰属亲戚 身手了得曾为史泰龙任女保镳
施明离世丨出身演艺世家与华娃黄沾邓梓峰属亲戚 身手了得曾为史泰龙任女保镳
影视圈
4小時前
更多文章
大行晨报 - 美元短线或再试年内高位｜大行晨报
　　全球经合组织（OECD）大幅上调对全球主要经济体通胀预期，预计美国今年通货膨胀可能达到4.2%。美联储理事库克表示，伊朗战争推动通胀风险上升。副主席杰斐逊亦称，能源价格上涨可能会推高经济其他领域的成本。截至3月14日当周，美国持续申领失业救济人数创近两年最低纪录，表明劳动力市场继续企稳。 　　展望本周，环球市场仍有多项数据将公布，当中就有市场关注的美国3月非农就业数据，市场预计美国3月非
14小時前
大行晨报
大行晨报 - 镑汇维持区间上落 观望美伊对峙｜大行晨报
　　伊朗战事前景仍然充斥变数，尤其是上周中东冲突升温，投资者还是转向美元寻求避险。此外，能源价格上升也加剧通膨压力，使市场预期利率将维持更长时间在高水平，这进一步提升美元吸引力。市场几乎已排除美联储今年减息的可能，甚至开始押注未来几个月可能加息。美国总统特朗普在社交媒体发文称，因应德黑兰请求，华盛顿将暂停对伊朗能源部门的攻击10日延长至4月6日，以争取更多谈判时间，此举一度令美元承压，因这有助缓和
2026-03-30 02:00 HKT
大行晨报