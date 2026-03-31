大行晨报 - 美元短线或再试年内高位｜大行晨报

全球经合组织（OECD）大幅上调对全球主要经济体通胀预期，预计美国今年通货膨胀可能达到4.2%。美联储理事库克表示，伊朗战争推动通胀风险上升。副主席杰斐逊亦称，能源价格上涨可能会推高经济其他领域的成本。截至3月14日当周，美国持续申领失业救济人数创近两年最低纪录，表明劳动力市场继续企稳。



展望本周，环球市场仍有多项数据将公布，当中就有市场关注的美国3月非农就业数据，市场预计美国3月非农就业职位将由前值减少9.2万个转为增加5.1万个，失业率维持在4.4%不变。若就业市场持续火热的话，不排除令到市场加深对联储局持续按兵不动的预期；加上本周早些时间，也门胡塞武装宣布加入打击以色列的行动中，市场担忧中东地区冲突再度升级，油价小幅走高。



美汇指数早前冲高至100.54后迎来一轮回调，不过仍企稳50天线及250天线上方，之后于98.88水平筑底反弹。不过，尽管美国总统特朗普上周宣布将打击伊朗的计划再延后10天至4月6日，但上周五据报伊朗有核设施及钢铁厂受到攻击，市场避险情绪再度升温，美汇指数重返100水平大关之上。美国联储局3月议息会议时，宣布将联邦基金利率区间维持在3.5%至3.75%不变，不过季度利率点阵图显示货币政策委员会（FOMC）官员们倾向于维持2026及2027年分别减息一次，幅度分别为0.25厘，但何时开始减息仍未知。联储局同时上调对今年经济和通胀的增长预测，将今年经济增长上调至2.4%，高于去年底预测的2.3%，今年通胀预期则由2.4%上调至2.7%。主席鲍威尔表示通胀控制进展不如联储局预期，内部已开始讨论加息的可能性。



短线来看，美汇指数走势料受市场对中东局势的风险情绪所影响，执笔之时美汇指数正于100.3水平上落，若美伊局势持续胶着，美汇指数短线不排除再度测试今年高位约100.5水平。



光大证券国际产品开发及零售研究部

