Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 美元短线或再试年内高位｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
14小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　全球经合组织（OECD）大幅上调对全球主要经济体通胀预期，预计美国今年通货膨胀可能达到4.2%。美联储理事库克表示，伊朗战争推动通胀风险上升。副主席杰斐逊亦称，能源价格上涨可能会推高经济其他领域的成本。截至3月14日当周，美国持续申领失业救济人数创近两年最低纪录，表明劳动力市场继续企稳。

　　展望本周，环球市场仍有多项数据将公布，当中就有市场关注的美国3月非农就业数据，市场预计美国3月非农就业职位将由前值减少9.2万个转为增加5.1万个，失业率维持在4.4%不变。若就业市场持续火热的话，不排除令到市场加深对联储局持续按兵不动的预期；加上本周早些时间，也门胡塞武装宣布加入打击以色列的行动中，市场担忧中东地区冲突再度升级，油价小幅走高。

　　美汇指数早前冲高至100.54后迎来一轮回调，不过仍企稳50天线及250天线上方，之后于98.88水平筑底反弹。不过，尽管美国总统特朗普上周宣布将打击伊朗的计划再延后10天至4月6日，但上周五据报伊朗有核设施及钢铁厂受到攻击，市场避险情绪再度升温，美汇指数重返100水平大关之上。美国联储局3月议息会议时，宣布将联邦基金利率区间维持在3.5%至3.75%不变，不过季度利率点阵图显示货币政策委员会（FOMC）官员们倾向于维持2026及2027年分别减息一次，幅度分别为0.25厘，但何时开始减息仍未知。联储局同时上调对今年经济和通胀的增长预测，将今年经济增长上调至2.4%，高于去年底预测的2.3%，今年通胀预期则由2.4%上调至2.7%。主席鲍威尔表示通胀控制进展不如联储局预期，内部已开始讨论加息的可能性。

　　短线来看，美汇指数走势料受市场对中东局势的风险情绪所影响，执笔之时美汇指数正于100.3水平上落，若美伊局势持续胶着，美汇指数短线不排除再度测试今年高位约100.5水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部
 

最Hit
施明离世享年74岁 儿子李泳汉遗憾未能送别妈妈：仲想同佢走埋落去
01:34
施明离世享年74岁 儿子李泳汉遗憾未能送别妈妈：仲想同佢走埋落去
影视圈
15小時前
湾仔83年老店「冯良记表行」结业 知名劳力士代理 见证本地钟表史 网民：时代的终结
湾仔83年老店「冯良记表行」结业 知名劳力士代理 见证本地钟表史 网民：时代的终结
生活百科
5小時前
施明离世丨难忍李家鼎性格火爆 离婚后独力带子赴美 坚拒复合直认难做朋友：只系𠮶仔嘅爸爸
施明离世丨难忍李家鼎性格火爆 离婚后独力带子赴美 坚拒复合直认难做朋友：只系𠮶仔嘅爸爸
影视圈
3小時前
资深大律师｜六人获委任 委任典礼5.16举行
社会
6小時前
大快活长者优惠强势回归！复活节长假一连十日 凭咭即享$6现金折扣
大快活长者优惠强势回归！复活节长假一连十日 凭咭即享$6现金折扣
饮食
2026-03-30 15:24 HKT
佳宝超市全场8折再度加码！复活节限时12日优惠  冻肉/蔬果/米/油/饮品劲减
佳宝超市全场8折再度加码！复活节限时12日优惠  冻肉/蔬果/米/油/饮品劲减
生活百科
4小時前
公屋首派安荫邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青区尾二！结局神反转：街坊力证走宝｜Juicy叮
公屋首派安荫邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青区尾二！结局神反转：街坊力证走宝｜Juicy叮
时事热话
6小時前
郭蔼明神秘家底大揭秘  《东周刊》独家揭细妹超猛料  主理国际级会计师事务所拉头马
郭蔼明神秘家底大揭秘  《东周刊》独家揭细妹超猛料  主理国际级会计师事务所拉头马
即时娱乐
6小時前
长者深水埗冰室每日2蚊买白饭 店员1秘密举动守护尊严 网民：真心respect｜Juicy叮
长者深水埗冰室每日2蚊买白饭 店员1秘密举动守护尊严 网民：真心respect｜Juicy叮
时事热话
3小時前
施明离世丨出身演艺世家与华娃黄沾邓梓峰属亲戚 身手了得曾为史泰龙任女保镳
施明离世丨出身演艺世家与华娃黄沾邓梓峰属亲戚 身手了得曾为史泰龙任女保镳
影视圈
4小時前
更多文章
大行晨报 - 避险需求持续 美元维持走高｜大行晨报
　　美元周一继续走高，美伊冲突持续升级，霍尔木兹海峡被宣布关闭，能源市场紧张情绪急剧升温，促使美元指数站上100关口。特朗普总统周末宣布与伊朗谈判取得重大进展，称伊朗已满足美方提出的15项要求中的大部分，但白宫同时传出筹划多目标地面行动的消息，其中目标包括攻占拥有关键石油基础设施的哈尔克岛，以及收缴德黑兰方面约1000磅铀原料。这都令市场仍然保持高度绷紧。 　　此外，市场对美国联储局从降息周
14小時前
大行晨报