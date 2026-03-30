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伍一山 - 恒指50周线失守大势向淡 | 有钱图

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伍一山
6小時前
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产经 专栏
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大市上周五反弹，恒指低开88点至24768点，早段跌至全日低位24712点，下挫144点，午前渐复失地掉头倒升，午后初段见全日高位25095点，升239点，其后升幅逐步收窄，收市报24951点，升95点，低开高收呈阳烛，全日成交稍增至2631亿元。

　　以周线图分析，恒指上周低位24203点，高位25390点，一周累挫325点，阴阳烛为上下影均较长的陀螺，反映好淡双方均对后市十分犹豫。周线技术指标向淡，MACD牛熊，熊差持续扩大；慢随机指数维持沽货讯号；9周RSI跌至33.74。本来横行的保历加通道初步跌破，提防本周以大阴烛撑开通道底。

　　恒指于25000至27500点之间横行半年，本月头三周力守25000点横行区底部，但上周初步失守，本周若不能重返25000点之上收市，横行局面确认打破。恒指正沿着下降通道反复寻底，50周线（25233）已失守，下一支持是前大型双底颈线22740点。恒指短线若续反弹，下跌中的20天线（25485）料有很大阻力。

赣锋锂业升破三角形

　　国企指数上周五反弹63点，收报8453点，一周累跌120点，周线图阴阳烛近似长十字，反映好淡争持激烈。周线技术指标向淡，MACD由牛熊转为双熊，慢随机指数维持沽货讯号，预料反弹会受制于8700点水平，完成反弹后会下试上升中的100周线（8014）。

　　赣锋锂业（1772）上周五劲升9.26%，收报74.3元，内地锂电需求火热，今年头两个月内地储能电芯产量合计119.09Gwh，按年大升91%，本月和4月全行业排产持续攀升，消息利好锂电板块。走势上，股价1月下旬急升至72.45元，但RSI及MACD均出现顶背驰，其后于高位以三角形整固，上周五以大阳烛升破三角形降轨，MACD重现双牛利好，可候72.5元买入，目标价89元，跌破67元止蚀。

伍一山

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2026-03-23 02:00 HKT
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