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闻风至 - 潜在合作利好TCL电子 | 鲜股落镬

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6小時前
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港股上周五反复造好，惜未能收复两万五关。恒生指数收报24951点，升95点。

　　TCL电子（1070）于收市后公布业绩，除主业显示业务表现值得一赞外，创新业务的光伏业务表现亦令人精神一振，集团近期更有望购入索尼（SONY）旗下家庭娱乐业务，或为集团注入强劲新动力，可谓一股三亮点，值得留神。

　　先从业绩讲起，TCL电子去年纯利按年升41.8%，至24.95亿元；每股盈利103.41仙。派末期息49.8仙，上年同期派31.8仙，按年多派56.6%。经调整归母净利润按年升56.5%，至25.12亿元。集团此前已发布盈喜，因此市场对这份业绩的「大数」预期已反映在股价内。当时，天风证券亦即时唱好该股，认为基于2025年业绩达成情况超预期的基础上，2026年达成考核目标28.1亿元的可能性较大。各项「细数」亦有不少值得一赞的地方，例如大尺寸显示器的国际销售收入按年升15.69%，升幅略高于总收入的15.37%，大大抵销中国市场的疲弱表现。同期，光伏业务收入升幅更达31.91%，是去年的增长火车头。

有望购入SONY旗下家庭娱乐业务

　　集团表明，光伏业务将坚持「有利润」的规模扩张策略，在深耕中国分布式市场的同时重点加速欧洲市场规模扩张。这句「有利润」尤其关键，近年光伏行业竞争激烈、价格压力大，TCL电子已持续多年派息，股息率虽不算「标青」，最新派息金额计，股息回报率约2.9厘，但对一众长线股东已有交代，长线投资者自然希望公司避免盲目扩张、保持稳定现金流。

　　更重要是，有传TCL与Sony已就合作达成协议，市传TCL将持大股的51%、SONY持49%，SONY会把家庭娱乐业务注入合资公司，包括电视机及家庭音响等产品，新合资预计明年4月开始营运，并生产索尼和Bravia品牌的电视机，采用TCL显示技术。这次合作的重点是SONY 拥有相当深厚的优质内容资产，例如《蜘蛛侠》系列、Sony Music的音乐内容，相信这正是TCL电子最渴望得到的「软实力」。

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