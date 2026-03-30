邓力文 - 《CLARITY法案》惹市场震荡 | Exchange²

美国《CLARITY法案》（全名为《数码资产市场明确法案》）目的是建立一个统一、清晰的监管框架，界定加密资产、稳定币与衍生产品在美国的法律地位。今年3月，美国证监会（SEC）在公开发言与政策说明中收敛边界，SEC重申真正具有去中心化特征、缺乏单一发行主体控制、且主要作为商品交易用途的加密资产，较难被归类为证券。相反，若代币涉及募资、承诺回报或依赖特定团队经营成果，仍可能落入证券范畴。



《CLARITY法案》则属于更高层级的制度重构，它试图透过国会立法，明确划分SEC与CFTC的法定权限，把符合数码商品定义的资产正式纳入CFTC管辖，同时为稳定币建立专门监管框架。



目前法案已从众议院通过阶段推进到参议院审议，但在推进过程中因稳定币收益条款而一度陷入僵局。据近期报道，参议员就稳定币收益限制达成原则性妥协，提出折衷方案是禁止稳定币对持币余额支付利息，但可以因用户行为如交易、使用或提供流动性给予奖励。



传统银行忧稳定币竞争



这个法案之所以能引起市场震荡，是因为它触及稳定币的核心经济机制。在现有的加密生态中，像USDC这样的主流稳定币不直接向持币者支付利息，但它的商业模式往往透过如短期美债收益与交易平台合作激励，间接提高持币与使用诱因。《CLARITY法案》拟议中的条款若成功限制这种被动收益，可能削弱稳定币作为价值储存与资本市场中介的吸引力，从而影响交易流动性与用户参与度。这也是为何稳定币发行商Circle股价曾在消息曝出后大幅下跌近20%。



传统银行业者长期担忧类似存款的稳定币产品，会对银行存款体系与资金流动造成竞争压力，因此在立法过程中积极介入。只可以说，今日的法案是既得利益者阻碍新竞争者的争夺市场问题。



邓力文