张日强 - 新盘浪接浪 群起抢攻复活档期 | 楼声随笔

整体楼市气氛好转，市场上各路客源纷纷涌出来，日前推售的新盘均取得不俗的销情，发展商亦趁势加快推盘步伐，并且频频为楼盘软销及推广，很明显目标看准即将来临的复活节黄金档期，由于本月连番推售的新盘先后报捷，加上差饷物业估价署最新数据显示，今明两年预测落成量持续下跌，对未来楼市有正面刺激。此外 ，上月楼价指数连升9个月，按月升幅1.59%，为去年9月以来最大单月涨幅，预期将掀起新一轮的推盘热。

楼价连升9个月 按月涨1.59%

上周多个新盘连番推售，由于开价贴市，发展商并提供不同的付款条件，灵活的付款方法配合买家需要，随即引领各路客源走出来，除用家外，投资者更是主要客源，先后有旺角、黄大仙及红磡新盘连番报捷，更不乏大手投资客。相信本周推售的将来澳日出康城新盘应可取得不俗销情，尤其近日新盘充斥大手投资客源，对近期推售的新盘极具兴趣，市场上不少大手投资客连扫4至8伙不等，对新盘明显有支持作用。



新盘报捷大手客频频抢货



此外，差估署刚于上周公布今明两年的落成量，今年私宅落成量料录16980伙减少约8%，明年落成量料进一步减少至约15360伙，较今年预测落成量少约9.5%，反映政府对未来房策的导向。至于上月私宅楼价指数报307.6点，按月升1.59%，为去年9月以来最大单月涨幅，并且连升9个月，而租金指数则报200.8点，较1月200.7点，按月升0.05%，连升4个月，再创历史新高，相关数据或有利楼市发展。



事实上，楼市气氛急速弹升，新盘及二手楼都有不俗表现，当中新盘更成为市场买家的追捧目标，发展商亦了解到近期市况好转，随即加快推盘步伐，当中红磡大型新盘即将加入战场，荃湾新盘亦部署出击，亦有其他新盘软销及推广，并且已看准下月复活节黄金档期，预期新一轮的推盘热将快速开打。



张日强