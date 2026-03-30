大行晨报 - 镑汇维持区间上落 观望美伊对峙｜大行晨报

伊朗战事前景仍然充斥变数，尤其是上周中东冲突升温，投资者还是转向美元寻求避险。此外，能源价格上升也加剧通膨压力，使市场预期利率将维持更长时间在高水平，这进一步提升美元吸引力。市场几乎已排除美联储今年减息的可能，甚至开始押注未来几个月可能加息。美国总统特朗普在社交媒体发文称，因应德黑兰请求，华盛顿将暂停对伊朗能源部门的攻击10日延长至4月6日，以争取更多谈判时间，此举一度令美元承压，因这有助缓和局势紧张气氛；然而，这亦令市场产生另一重忧虑，即战事相应地拖长会加剧石油供应风险，并对全球经济造成冲击。此外，《华尔街日报》报道称调解者称伊朗否认提出此类请求，随后美元亦见再为回稳。



英镑兑美元在上周初大升后，其后4日持续走软，上周五尾盘回跌至1.3260水准。倘若海湾地区石油和天然气供应持续中断，英镑兑美元走势料将继续受制。英镑兑美元在此前一周大致于1.32区间企稳，而在上周初却又向上受限1.35关口。鉴于RSI及随机指数正处中位区间横行，估计英镑兑美元仍将延续在区间温和上落。下方支持位在1.33及1.3250，进一步看至1.32及1.3150水准，关键指向1.30关口。阻力位则料为25天平均线1.34及50天平均线1.3510，其后阻力预估在1.36以至1.3720水平。



澳元兑美元此前多番在0.71区间遇阻，要留意一旦跌破近日区间底部，这将是出现大幅回吐的警号。再者，RSI及随机指数已自超买区域回跌，预料澳元兑美元正酝酿回吐压力，当前会先留意0.6950，失守料见澳元跌势加剧。黄金比率计算，38.2%及50%的回吐水准在0.6895及0.6805，扩展至61.8%及78.6%则为0.6715及0.6585。至于阻力参考25天平均线0.7070及0.7120，较大阻力预估在0.72及0.7280水准，下个关键料为0.74。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

