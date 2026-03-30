刘伟利 - 避险悖论 | 巨B讲投资

当战火蔓延至第四个星期，霍尔木兹海峡的航运依然受阻，油价在百元关口徘徊，市场的焦虑早已从单纯的地缘风险，转向对通胀路径与央行反应的深度不确定。美股在剧烈震荡后反弹，科技股靠着AI需求的支撑相对抗跌；亚洲市场则在恐慌抛售后迎来V形反转，短线操作者在本轮波动中获利丰厚。



然而，本周市场最引人深思的现象，是黄金的走势。传统上，战火点燃时，黄金作为避险资产总会受到追捧。但这一次，金价从五千四百美元的高位一度跌至四千二百美元附近，录得近年最差单周表现。这背后的逻辑，恰恰揭示了金融市场一个常被忽略的悖论：当危机升级到一定程度，所谓的「避险资产」，其本身也会变成被抛售的对象。



原因不难理解。油价暴涨推升通胀预期，美元与债券殖利率同步走高，持有不生息的黄金，机会成本急剧上升。投资者在极端环境下，优先追求的是流动性与当期收益，而非长期保值。于是我们看到，即使战火未熄，资金仍从黄金流向能源相关资产与高收益工具。这不是黄金失去了避险功能，而是危机的性质改变了投资者的优先级。



值得深思的新视角在于，这种现象反映了一个更深层的市场心理机制：当不确定性达到某个临界点，人们的行为模式会从「规避风险」转向「追求确定性」。黄金之所以在传统上被视为避险资产，是因为它能对冲货币贬值与系统性崩溃的风险；但当市场面临的是流动性紧缩或通胀失控的威胁时，现金与短天期债券反而提供了更直接的确定性。这种「避险层级」的切换，是理解本轮金价波动的关键。



从历史经验看，这类极端情绪往往不会持久。一旦冲突趋缓、通胀预期稳定，或联储局释放出宽松讯号，黄金的避险光环便会重现。过去俄乌冲突或中东危机中，黄金也曾先跌后涨，长期趋势始终向上。这提醒我们，市场的集体情绪就像钟摆，总会从一个极端摆向另一个极端，而真正考验投资者的，是在摆荡过程中保持判断的独立性。



人性的矛盾在于，恐惧往往让人握得更紧，却不知松开才能拥抱机会。许多投资者在指数急挫时死抱现金，反弹时又不敢进场；在黄金下跌时恐慌抛售，却忽略长期配置的价值。与其说这是判断力的问题，不如说是对自身情绪掌控能力的考验。



投资的智慧，从来不在于预测下一波涨跌，危机时勿盲目追随恐慌，维持核心持仓，搭配黄金与高品质债券对冲风险。波动是机会，关键在于纪律与耐心，松开执著才能在风暴中胜出。长期来看，人性回归后，优质资产终将重获青睐。



Collis Capital合伙创始人

刘伟利

