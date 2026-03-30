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关志康 - 长寿与幸福，哪样更重要？ | 神耆商机

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关志康
6小時前
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产经 专栏
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　　在一个开幕典礼后，众人围坐边食烧肉、边闲谈。席间，一位年事已高的主礼嘉宾微笑着说：「人越年长，越觉得很多事毋须太执著。我早就不再刻意戒口，只要吃得开心、睡得安稳，就是福气。你看，动物从来没有专家指导它们怎么吃，唯独人类最讲究。其实，吃得舒服，身体自然会告诉你甚么适合自己。」

　　一旁的退休医生听后，也笑着分享一个故事：「从前有个人去请教大师，希望能得到长寿的秘诀。他说自己很想活到一百岁。大师回他：『若要长寿，须戒烟、戒酒、戒零食、戒油腻食物，早睡早起、天天运动、远离声色刺激，并保持平和心境。』那人听完立刻说：『这些我全都做到了。』大师淡淡一笑，反问一句：『如果你的生活必须如此克制，那么人生还有甚么令你留恋的？你，为何想长寿呢？』」

　　这时，一位长辈接着提起一则新闻。他说，香港已连续十年蝉联全球最长寿地区，但根据《世界幸福报告》，香港的幸福指数却仅排第90，远低于中国内地的第65。「可见长寿并不代表快乐。香港人以寿命长闻名，但真正过得轻松自在的并不多。高楼细屋、物价高昂、生活节奏急促，不少人甚至为『活得太久』而焦虑——退休后二三十年的漫长岁月，有通胀、无收入：又怕病、怕穷，身心反而更累。」

　　退休外科医生点头补充：「其实，不是每个人都渴望长寿。嫌命长的病人，我见过不少，尤其是晚期病患。如果延长的只是病痛与煎熬，每天往返医院、吃药止痛、洗屎洗尿、接受无止境的化疗电疗，还令家人日夜劳累，那样的『长』，真的没有人羡慕。我宁愿短命，至少能快乐地活着。」

　　最后，一位向来豁达的前辈微笑总结：「无必要二选一。说到底，why not both，长寿与幸福并非非此即彼。我希望能两者兼得——既能活得久，也能活得有滋味；既老得慢些，也笑得多些。有福又有寿，这才是人生的圆满。」

健康教育基金会主席
关志康
 

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2026-03-23 02:00 HKT
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