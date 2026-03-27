郭家耀 - 建滔业绩前景乐观 | 开工前落盘/头条名家本周心水

建滔集团（148）去年营业额上升5.3%至453.75亿元，盈利上升170%至44.02亿元，末期息每股派111仙，特别息40仙，全年股息2.2元，较去年增加57.1%。整体电子市场需求畅旺，人工智能等高端领域快速发展，围绕AI概念的新兴电子产品需求强劲，带动覆铜面板及其上游物料包括AI电子玻璃纤维纱、AI电子玻璃纤维布及铜箔的需求畅旺，集团覆铜面板及其上游物料产品的单价，亦普遍明显上升及销量强劲增长。



另外，集团投资业务部门的利润也取得增长。同时，集团垂直整合产业链的经营模式及多元化的业务组合，带来竞争优势。



近期覆铜板公司相继发布涨价通知，去年以来，覆铜板厂商已进行多轮提价，主要原料价格暴涨且供应紧张，导致覆铜板成本攀升。建滔拥有完善的垂直整合产业链，自产玻纤纱、玻纤布及铜箔等核心原材料，加上下游客户分散，议价能力强劲，业绩前景继续乐观。目标价42元，止蚀价32元。



笔者为证监会持牌人士，没持有上述股份。



港湾家族办公室

业务发展总监

笔者为证监会持牌人

郭家耀