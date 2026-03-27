朱红 - 小米靠稳 留意「24846」 | 窝轮热炒特区

中国信通院报告显示，上月国内市场手机出货量1678.9万部，按年下跌约15%，当中国产品牌手机出货量1435.5万部，占同期手机出货量约85%。小米集团（1810）股价逆市靠稳，在32.5元水平整固。如看好小米，可留意小米认购证「24846」，行使价46.88元，实际杠杆8倍，今年7月到期。如看淡小米，可留意小米认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆4倍，今年10月到期。



据报阿里巴巴（9988）旗下AI助手千问正式接入红旗汽车智能座舱系统，标志着通用AI助手首次以完整形态进入车载场景，用户可通过自然语音指令完成导航、行程规划等复杂任务。阿里股价于10天线遇阻力，跌至123元附近好淡争持。如看好阿里，可留意阿里认购证「26562」，行使价150.09元，实际杠杆6倍，今年8月到期。如看淡阿里，可留意阿里认沽证「27080」，行使价111.01元，实际杠杆4倍，今年9月到期。



券商研报预料，未来数月外卖行业补贴力度将大幅收缩，预计此举对美团（3690）而言是利好消息，竞争压力减轻将加快其复苏步伐。美团股价回吐，跌至86.6元水平整固。如看好美团，可留意美团认购证「23427」，行使价118元，实际杠杆5倍，今年11月到期。如看淡美团，可留意美团认沽证「26558」，行使价53元，实际杠杆4倍，今年10月到期。



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朱红