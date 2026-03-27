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朱红 - 小米靠稳 留意「24846」 | 窝轮热炒特区

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朱红
2小時前
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产经 专栏
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　　中国信通院报告显示，上月国内市场手机出货量1678.9万部，按年下跌约15%，当中国产品牌手机出货量1435.5万部，占同期手机出货量约85%。小米集团（1810）股价逆市靠稳，在32.5元水平整固。如看好小米，可留意小米认购证「24846」，行使价46.88元，实际杠杆8倍，今年7月到期。如看淡小米，可留意小米认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆4倍，今年10月到期。

　　据报阿里巴巴（9988）旗下AI助手千问正式接入红旗汽车智能座舱系统，标志着通用AI助手首次以完整形态进入车载场景，用户可通过自然语音指令完成导航、行程规划等复杂任务。阿里股价于10天线遇阻力，跌至123元附近好淡争持。如看好阿里，可留意阿里认购证「26562」，行使价150.09元，实际杠杆6倍，今年8月到期。如看淡阿里，可留意阿里认沽证「27080」，行使价111.01元，实际杠杆4倍，今年9月到期。

　　券商研报预料，未来数月外卖行业补贴力度将大幅收缩，预计此举对美团（3690）而言是利好消息，竞争压力减轻将加快其复苏步伐。美团股价回吐，跌至86.6元水平整固。如看好美团，可留意美团认购证「23427」，行使价118元，实际杠杆5倍，今年11月到期。如看淡美团，可留意美团认沽证「26558」，行使价53元，实际杠杆4倍，今年10月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/牛熊证提供买卖报价者。

中银国际股票
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笔者为证监会持牌人
朱红

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　　阿里（9988）发布新一代旗舰CPU玄铁C950，适用于云计算、生成式AI、高端机械人等领域，据指其搭载自研AI加速引擎，有望成为AI Agent时代新型高端CPU。阿里巴巴股价低位反弹，升至123元水平整固。如看好阿里可留意认购证「26927」，行使价166.98元，实际杠杆6倍，今年9月到期。如看淡阿里可留意认沽证「27080」，行使价111.01元，实际杠杆4倍，今年9月到期。 　
2026-03-25 02:00 HKT
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