闻风至 - 赣锋逆市独强逢回吐收集 | 鲜股落镬

市况波动，恒生指数再度失守两万五关，周四收报24856点，跌479点。全日成交金额2616.2亿元。赣锋锂业（1772）近期有三大因素可望推动其股价逆市向上，该股在昨日已于大跌市中走出独强势头，逆市升逾3%，短线要留神70元大关。若成功突破，下站大可直指90元关口，即约2022年6月份的反弹高位91.45元，可以逢回吐收集。



赣锋锂业逆市独强的首要主因，当然是印尼宣布对煤炭及镍出口征收税款，印尼是全球最大镍矿生产国及出口国，占全球产量多达6成水平，以及拥有全球近四分一的已探明镍储量。



电池级碳酸锂价格正出现「淡季不淡」的态势，据中国有色金属工业协会锂业分会发文指，2月内地电池级碳酸锂价格由每吨14.8万元（人民币，下同）上涨至每吨15.85万元，按月涨幅7.1%，显示价格延续涨势，春节后市场价格快速拉升。该会预计未来一段时间，碳酸锂期现基差仍将维持震荡运行。



短线有望上闯70元关



电池级碳酸锂价格表现强势，主因在于美伊冲突引发油价波动使电动车需求开始提升；另一方面，各国政府亦开始重视能源供应的安全性。



欧洲光伏行业协会SolarPower Europe上月发表一份报告指出，至本十年末，欧洲电池储能市场预计将实现6倍增长，规模攀升至约400吉瓦时。该报告强调，欧洲电池储能市场是欧盟达成能源安全保障与提升国际竞争力目标的关键支撑。与此同时，电池储能成本正显著降低，这趋势不仅优化了项目的经济效益，还进一步增强能源基础设施的抗风险能力与韧性。



台湾地区正受「断气」危机所困扰，台湾再生能源公会近日表示，全球能源供应不确定性升高，储能已成为电力系统不可或缺的重要基础设施，可视为台湾能源安全的重要支柱之一。



当储能开始成为防止能源危机的重要手段，全球新能源产业链的估值逻辑也正悄然转变。过去市场往往把锂价视为电动车销量的「附属变量」，但在能源供应不确定性升高、地缘政治风险加剧、以及各国加速推动电网韧性建设的背景下，锂正逐步从「电池材料」升级为「国家安全战略资源」。



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