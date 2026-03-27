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张日强 - 新盘陆续埋身复活档期全力抢攻 | 楼声随笔

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张日强
2小時前
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产经 专栏
內容

整体楼市气氛好转，新盘及二手楼市场表现理想，促使发展商加快推盘步伐，日前已推出的新盘已取得不俗的入票数字，预料周内开售的新盘都可获用家及投资者垂青，尤其近日投资者对新盘极具支持，往往开售都卖个满堂红，一众发展商亦看准时机，并开始部署于下月复活节黄金档期推盘出击，目前市场上最少已有3至4个新盘陆续排队应市，以便抢吸市场大批购买力。

　　楼市气氛持续旺盛，新盘及二手楼市场表现活跃，尤其市场上有多个新盘已进入开售程序，由于群盘入票成绩相当理想，部分更是大手客，料周内开售的新盘都可取得不俗销情，除用家客源外，投资者更是主要目标，加上日前推售的新盘都有大手投资客承接，部分更是连环扫货6伙或以上，反映市场上投资动力相当旺盛，发展商亦看准近日的投资动力持续升温，故已经密密部署下月的推盘大计，现时市场上最少已有3至4个新盘部署下月复活节黄金档期抢攻，以便延续楼市的旺势。

　　事实上，过去1至2个月新盘市场表现理想，市场上多个新盘都取得不俗销情，部分更是「一Q清袋」，用家及投资者纷纷热捧新盘，由于受到投资客的连环效应下，发展商每每推售新盘时，都会推出不同的付款条件，以便吸引用家及投资客的灵活付款方法，预期下月推售的新盘都会采取多项灵活付款配合市场上各路客源。

张日强

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2026-03-26 02:00 HKT
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