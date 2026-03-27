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大行晨报 - 中东局势反复 纽元承压下行｜大行晨报

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　　美元兑主要货币周三走强，市场对美伊外交局势缓和持怀疑态度，交易员权衡全球通胀趋势并保持谨慎。尽管伊朗正在审议美国提出的结束海湾冲突的提议，但伊朗方面对此反应消极，否认进行直接谈判，令投资者感到不安。伊朗方面还证实，美国确实正在加大努力以促成停火，但伊朗不接受停火，在当前情况下，停火和谈判均不可行。伊朗高级政治安全官员称，伊朗将根据自身决定的时间，并在其提出的条件得到满足后结束战事，不会允许美国总统特朗普决定战争结束的时间。另外，五角大楼计划向海湾地区增派空降兵的消息，仍为局势增添了不确定性。美国提出的停战提议为局势降温提供了一个契机，但伊朗的审议、以色列的疑虑、美国持续的军事施压，以及黎巴嫩等周边战线的交织，均使中东局势的未来走向充满重大变数。

　　欧罗兑美元周三小幅走低，但暂且未有破坏近日的回升态势。技术图表所见，5天平均线上破10天平均线形成利好交叉，短期预料欧罗续作走稳的机率较高。而自1月下旬，欧罗兑美元反复走低，近月一方面受制25天平均线，至今位于1.1630，这同时亦是下降趋向线位置，亦即倘若后市欧罗回破此区，将可望缓止这一个多月的下跌态势。延伸向上将看至100天平均线1.17，较大阻力料为1.18及1.1840水准。较近支撑料为1.1550及1.1480，重要支撑则指向1.14关口，在去年7月欧罗已曾下探此关口，其时3日守稳后则见逐步走稳，而上周初亦正好暂为守住此区；其后将会看至1.1340水准。

　　纽元兑美元走势，技术图表所见，自1月底以来，汇价正逐级走低，更下破0.60关口。再者，RSI及随机指数正在回落下行，10天平均线下破25天平均线，预示纽元兑美元仍有机会作进一步下试。当前支撑预料在0.5760及0.57，其后则看0.5630及0.5580，以至参考0.5610水准。阻力位料为0.5900及25天平均线0.5940，下一级参考0.6080以至去年7月1日高位0.6122。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

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