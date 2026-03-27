大行晨报 - 加元短线或试年内低位｜大行晨报

中东战事持续发酵，据悉伊朗拒绝接受由特朗普政府提出的15点和平计划，并针锋相对提出暂停战事的条件。白宫则表示将豁免夏季汽油销售的管制措施，以缓解油价持续飙升的问题，油价在经历了连续两日的大幅下挫及整固之后小幅上扬，纽约期油价格执笔之时正于每桶92美元水平整固。另外，受原油价格影响较大的加元近期走势偏弱。加元曾于今年1月一度走强，并于2月初升至1.3482，创2024年10月以来的高位，不过随后逾两个月来，美元兑加元持续于1.35至1.375水平区间徘徊。今个星期，加元再度走软，执笔之时美元兑加元暂时冲高至1.383水平，创今年年初以来的新高。



美伊战事令原油短缺风险短时间内升温令油价冲高，但是加元却未因此受惠，相信与其自身国家经济因素有关。加拿大央行上周议息会议宣布，将利率维持在2.25%不变，结果符合市场预期，议息声明称现时国内经济增长疲弱，然而中东地缘政治局势预计，将在短期内推高全球通胀，整体环境将从宽松逐渐趋向收紧，而近期公布的数据亦印证了这番说话。加拿大统计局早前公布的数据显示，在基数效应下，加拿大2月通胀按年升幅放缓至1.8%，加上国内经济增长亦差过市场预期。最新公布的数据显示，加拿大去年第四季国内生产总值由第三季的增长2.4%转为收缩0.6%。美国去年实施的新关税贸易带来的影响逐渐显现，加拿大出口压力增大，去年全年经济增长1.7%，创疫情之后的新低。



短线来看，美元兑加元由3月上旬迎来新一轮上升趋势，执笔之时已升穿50天及250天线，有逐渐上试今年高位之势。我们认为，加元短线或将持续中性偏弱，美元兑加元上方阻力位为今年高位1.393水平，若失守该位置不排除再度测试1.4水平的心理关口。



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