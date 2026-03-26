黄敏硕 - 零跑汽车前景看俏 | 开工前落盘/头条名家本周心水

零跑汽车（9863）去年全年累计交付倍升至59.6万台，实现连续两年销量翻倍，首次成为造车新势力销量榜首。集团核心零件自研比例高达65%，超越同业，带动其去年毛利率按年提升6.1个百分点至14.5%。此外，集团与全球第四大汽车同业Stellantis战略合作成立合资企业，快速切入欧洲等主流市场，深度融合高阶智能座舱与自动驾驶系统，大幅提升车辆智能化与交互体验，配合旗下增程车具高性价比，能受惠燃油成本急升推升市场需求，中线前景看俏。笔者为证监会持牌人士，没有于以上发行人拥有财务权益。



王道资本及家族

资产管理执行董事

笔者为证监会持牌人

黄敏硕