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彭伟新 - 敏实可中线持有 | 开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
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彭伟新
2小時前
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产经 专栏
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　　敏实集团（425）积极拓展人形机械人及AI伺服器液冷等新业务。集团2025年收入约257亿元，按年升11%；纯利约27亿元，按年增16%。毛利率约28%，净利率10.5%，派息比率由20%提高至30%。新业务方面，人形机械人2026年目标5亿元、2027年10亿元。敏实股价去年4月在特朗普对等关税措施后见底，于今年2月高见46.76元后回调至31.24元，其后反弹转强。投资者可在36元买入，20位分析师平均目标价46.95元，仍有21%上升空间，未失守34元可中线持有。笔者没有持有股份及相关衍生产品之权益。

资深证券分析师
彭伟新

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