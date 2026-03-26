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轮商精选 - 小米绩后偏软 留意「25095」 | 窝轮热炒特区

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2小時前
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　　重磅科技股小米（1810）于周二公布业绩，最新季度收入增长7.3%，为自2023年以来最慢增速。电动车业务则成为集团增长亮点，第四季交付量按年增长逾一倍，为全年首次录得盈利。市场关注新车毛利率会否受高材料成本影响。管理层设定2026年交付目标为55万部，并计划于2027年出口电动车至欧洲，投资者观望海外业务能否成为新增长点。

　　小米绩后股价曾跌近2%，其后收复部分跌幅。如预期正股将继续上行可留意小米购「25095」，行使价46.9元，实际杠杆约8.4倍，2026年7月23日到期。如计划趁高造淡可参考小米沽「25891」，行使价28.18元，实际杠杆约4.8倍，2026年8月31日到期。

　　如投资者希望利用较高杠杆产品部署，看好可留意小米牛「58181」，收回价30元，实际杠杆约11.2倍。看淡可参考小米熊「63332」，收回价35元，实际杠杆约9.7倍。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

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