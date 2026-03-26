Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 价格战或结束 美团再起飞 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
1小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

港股连弹两日，恒生指数高开过后，一度倒跌40点，见25015点，惟午后升幅再次扩大，收报25335点，升272点。全日成交额额增至3509.3亿元。

重返「红底」不是梦

　　内地官媒以大字标题呼吁《外卖大战该结束了》，可望成为外卖平台价格战的终结讯号，文章用词强烈，甚至可以视为官方的最后警告，外卖平台龙头美团（3690）自然是最受惠，该股昨日收市成功企于90元关口，表现可谓强势回归，若价格战结束，重返百元「红底」关口不是梦。

　　内地官媒《经济日报》发表题为《外卖大战该结束了》的文章，指外卖大战影响的不仅仅是餐饮业老板的帐本，更是普通人的生计。当作为「压舱石」的餐饮消费因价格战而失速，经济大盘的寒意最终会传导到每个微观个体。

　　文章强调，让外卖价格回归合理区间，让餐饮行业摆脱「不补贴就死，一补贴就乱」的困境，让市场竞争转向拼服务，才是真正的惠企利民。

　　此前，北京市市场监管局联合市商务局及文旅局，约谈美团、阿里（9988）、京东（9618）、抖音等多达12间平台巨头。目标集中通报开展平台「内卷式」竞争综合整治以来发现的第一批问题，并提出整改要求。

　　若价格战结束，美团自必是最受惠，问题是股价要升至甚么水平才叫合理，美团昨日已升13.9%，收报90元。走势上，美团来到1月中自107元见顶下跌以来的中间水平，但再拉长一点看，价格战开打以来，美团自460元水平开跌，至今仍然累跌八成，博反弹空间仍然巨大。

　　现在的问题是，怎样才算「不是价格战」，这个问题还需要中央为此定下一个较清晰的红线，比较大可能的是要市场慢慢去摸索这条红线，但可以预期的是，美团去年的巨亏可以录得大幅改善。美团早前公布，预料2025年最少亏损233亿元人民币，相当於单是第四季已亏损逾73亿元人民币。

　　以此来分析，美团近日低位73.6元水平已经是最坏情况，除非再大重大负面消息，昨日成交均价86.908元则是220亿元博反弹资金的首注成本价，都是短线重要指标。

闻风至

最Hit
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
2026-03-24 15:48 HKT
中东局势｜伊朗拒绝美国停火方案 提「5点反提案」 包括坚持霍峡主权
即时国际
4小時前
星钻服务大奖2025｜专业评审团大赞得奖企业表现出色 建议香港服务业赶上创科步伐
企业资讯
11小時前
94岁胡枫罕谈身家！靠太太一句话走出事业低谷 亲解与李小龙真实关系：佢成日叫我打佢
94岁胡枫罕谈身家！靠太太一句话走出事业低谷 亲解与李小龙真实关系：佢成日叫我打佢
影视圈
9小時前
前TVB「综艺女神」经历失婚渴求母子恋 脱去背心真空上阵 超震撼上围双手遮唔晒
前TVB「综艺女神」经历失婚渴求母子恋 脱去背心真空上阵 超震撼上围双手遮唔晒
影视圈
9小時前
入境处自助服务站加设新功能！换领身份证／特区护照更方便 即睇地址/时间
入境处自助服务站加设新功能！换领身份证／特区护照更方便 即睇地址/时间
生活百科
2026-03-24 13:52 HKT
星钻服务大奖2025｜《星岛日报》星钻服务大奖2025表扬业界优秀表现 星钻20载见证服务业辉煌成就 持续创新迎接AI大时代
企业资讯
11小時前
星岛申诉王 | 德福五尸命案凶宅230万拍卖 「鬼王」到场争夺 仅4口价即告流拍
01:53
星岛申诉王 | 德福五尸命案凶宅230万拍卖 「鬼王」到场参与 仅4口价即告流拍
申诉热话
10小時前
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为财富自由下新定义｜Juicy叮
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为「财富自由」下新定义｜Juicy叮
时事热话
2026-03-24 13:28 HKT
更多文章
闻风至 - 宏桥业绩稳健 前景值得憧憬 | 鲜股落镬
中国宏桥（1378）全年业绩录得实现收入按年增长4%至约1624亿元（人民币，下同），公司股东应占净利润按年增长1.2%至约226亿元。期内，集团面对宏观环境的不确定性，惟凭借上下游一体化产业链优势、海外资源布局以及绿色低碳转型，业绩整体尚算稳健，值得留意是派末期股息每股1.65港元，相较2024年度累计派息1.61港元有所提升，彰显了对股东回报的承诺。 　　集团期内得益于铝合产品销售价格上
2026-03-25 02:00 HKT
鲜股落镬