闻风至 - 价格战或结束 美团再起飞 | 鲜股落镬

港股连弹两日，恒生指数高开过后，一度倒跌40点，见25015点，惟午后升幅再次扩大，收报25335点，升272点。全日成交额额增至3509.3亿元。



重返「红底」不是梦



内地官媒以大字标题呼吁《外卖大战该结束了》，可望成为外卖平台价格战的终结讯号，文章用词强烈，甚至可以视为官方的最后警告，外卖平台龙头美团（3690）自然是最受惠，该股昨日收市成功企于90元关口，表现可谓强势回归，若价格战结束，重返百元「红底」关口不是梦。



内地官媒《经济日报》发表题为《外卖大战该结束了》的文章，指外卖大战影响的不仅仅是餐饮业老板的帐本，更是普通人的生计。当作为「压舱石」的餐饮消费因价格战而失速，经济大盘的寒意最终会传导到每个微观个体。



文章强调，让外卖价格回归合理区间，让餐饮行业摆脱「不补贴就死，一补贴就乱」的困境，让市场竞争转向拼服务，才是真正的惠企利民。



此前，北京市市场监管局联合市商务局及文旅局，约谈美团、阿里（9988）、京东（9618）、抖音等多达12间平台巨头。目标集中通报开展平台「内卷式」竞争综合整治以来发现的第一批问题，并提出整改要求。



若价格战结束，美团自必是最受惠，问题是股价要升至甚么水平才叫合理，美团昨日已升13.9%，收报90元。走势上，美团来到1月中自107元见顶下跌以来的中间水平，但再拉长一点看，价格战开打以来，美团自460元水平开跌，至今仍然累跌八成，博反弹空间仍然巨大。



现在的问题是，怎样才算「不是价格战」，这个问题还需要中央为此定下一个较清晰的红线，比较大可能的是要市场慢慢去摸索这条红线，但可以预期的是，美团去年的巨亏可以录得大幅改善。美团早前公布，预料2025年最少亏损233亿元人民币，相当於单是第四季已亏损逾73亿元人民币。



以此来分析，美团近日低位73.6元水平已经是最坏情况，除非再大重大负面消息，昨日成交均价86.908元则是220亿元博反弹资金的首注成本价，都是短线重要指标。



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