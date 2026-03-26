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张日强 - 新盘低开大手客密密抢货 | 楼声随笔

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张日强
1小時前
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产经 专栏
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楼市气氛持续旺盛，新盘及二手楼市场表现活跃，由于投资客的连环效应下，故连日来开售的新盘都录得大手投资客的踪影，目前市场上多个即将开售的新盘都取得理想入票数字，每个新盘都提供不同的付款方法，以便配合用家及投资客的需要，当中近期火热的大手客更是各大发展商的目标客源，尤其大手购入6伙至9伙的大手投资客，预期将会推动各大新盘的销情。

　　近期新盘市场火热，新盘及二手楼市场明显表现不俗，发展商亦加快推盘步伐，单在本周便有4个新盘展开攻势，于市场上扭尽六壬狂吸各路客源，新盘除了低开贴市外，还推出不同的付款条件，除了力吸用家客源外，部分楼花盘只需付5%至10%便可「睇到尾」，以便抢吸市场投资客源，由于近期大手投资客四出寻觅盘源，当中部分资金更来自多年未有出手的老牌家族及长线投资者，另外，内地客亦是主要目标客源，他们看准近日市况正值回升之际，乘势于市场上抢货。

　　事实上，近期新盘大手客积极投入楼市，除了用家外，投资者亦是主要客源，当中内地买家购买力亦占重要份额，据来自土地注册处及代理数据显示，内地买家无论宗数、伙数及金额均占约3成，与去年同期相比，内地买家一手大手客宗数按年大升约3.8倍。他们的扫货目标楼盘主要为启德，其次是西贡区。

张日强

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