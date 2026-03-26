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郭家耀 - 保诚前景仍然乐观｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
郭家耀
1小時前
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产经 专栏
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　　保诚（2378）去年营业额上升7%至110.8亿美元，经调整经营溢利33.06亿美元，按实质汇率计算升6%。派第二次中期股息每股18.89美仙，全年总股息为每股26.6美仙，较上年同期增加15%。期内，集团去年新业务利润录得27.82亿美元，按实质汇率计算上升13%，新业务利润率提升2个百分点至42%。香港的新业务利润增长12%，主要来自本地客户及中国内地游客以及代理渠道及银行保险渠道的销售额增长及利润率提升。集团去年8月进行资本管理更新，将资本配置框架转向以总回报为导向。集团预期短期内股息总额会增加10%以上，以及向股东返还额外资本。集团亦表示，正进一步强化多渠道分销模式，持续推动代理团队专业化，并同时拓展集团的健康及保障业务。保诚业绩表现理想，发展战略受市场认同，回馈股东计划亦受欢迎，前景仍然乐观。目标价130元；入巿价110元；止蚀价100元。

　　笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。

港湾家族办公室业务发展总监
郭家耀
 

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