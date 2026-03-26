大行晨报 - 英镑呈筑底回升格局｜大行晨报

周三早间据报美国及一组地区调解人正在讨论最早于周四与伊朗举行高层和平谈判的可能性，但仍在等待德黑兰的回应。来自土耳其、埃及和巴基斯坦的调解方正推动在未来48小时内安排美伊官员会晤，美国有意提出为期一个月的停火方案，以便与伊朗讨论一份包含15个要点、旨在结束战争的协议。美国总统特朗普对外宣称，谈判已取得进展，伊朗「非常渴望达成协议」，并做出了与霍尔木兹海峡及能源相关的「有价值的让步」。



美元尚见走稳，尽管特朗普政府寻求与伊朗对话，但五角大楼计划向中东增派空降师的消息加剧了市场对冲突持续的担忧。市场对地缘政治讯号高度敏感，投资者对美国3月服务业PMI及综合PMI放缓至11个月低点的数据反应平淡。同时，市场进一步下调对美联储年内降息的预期。联储局理事巴尔明确指出，为应对显著高于联储局2%目标的通胀，政策制定者可能需要在一段时间内保持利率稳定不变。他同时重申支持联储局上周维持基准政策利率不变的决定，并特别强调中东局势带来的额外不确定性。巴尔的讲话突显联储局在通胀路径不明朗时的审慎立场，政策走向仍需依赖后续通胀和劳动力资料验证。



英镑兑美元上周大致于1.32区间企稳，而自2月以来汇价持续受压于下降趋向线，刚在上周四出现初步突破，料可望英镑兑美元重新走稳，其后延伸阻力看至50天平均线1.3510及1.36，其后阻力预估在1.3720及1.38水平。下方支持位在1.33及1.3250，进一步看至1.32及1.3150水准，关键指向1.30关口。



美元兑加元上周整体延续近一个多月以来的区间上落态势，而至今逼近顶部1.3750水平附近后，若然未能出现破位，以至图表见RSI出现初步回落，汇价或见又会再为走低。较近支持先看1.3650及1.35关口，下一级可望重探1月底低位1.3481，再而参考1.3410及100个月平均线1.3310。当前阻力估计为1.3760及1.38，下一级看至1.39，汇价上月早段曾在1.39水准附近连日遇阻；其后关键会指向1.40关口。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

