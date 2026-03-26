大行晨报 - 日圆仍有机可寻｜大行晨报

标普全球PMI数据显示，美国3月制造业PMI升至52.4，优于市场预期，期内服务业PMI降至51.1，却差过市场预期，当中美国3月企业活动增速放缓至近一年来最低水平，材料等投入品的支付价格在伊朗战争爆发后上涨。联储局理事沃勒称，对高油价如何影响通胀持谨慎态度，如果劳动力市场继续疲弱，他仍主张今年晚些时候才考虑减息。理事巴尔表示，可能需要将利率在「一段时间内」保持不变。而上个星期的央行超级议息周告一段落，6间央行的议息结果均符合市场预期。美汇指数曾于联储局议息后回落并一度逼近250天线水平，执笔之时美汇指数小幅反弹，暂时企稳于250天及50天线上方约99.4水平整固。



另外，倘若投资者于3月12日听从笔者在本专栏的建议，于159水平上方低吸日圆，现时已从中获利。美元兑日圆早前曾冲高至159.7至159.9水平，一度逼近160的心理关口，之后于日本央行公布议息结果当日回落，并低见157.5水平。日本央行上周议息会议宣布，以8比1的投票结果将短期利率维持在0.75厘不变，结果符合市场预期。议息声明指出，由于美伊战事再度引发中东地区局势动荡，从而令到原油价格飙升，尽管短期内日本通胀预计将暂时放缓，但中长线来看，中东冲突将带来通胀上行压力。



另外，日本工会公布今年「春斗」的初步加薪结果，平均按年升5.26%，已连续3年超过5%，追平1991年来的最长连续增长纪录，基本薪资亦按年升3.85%，创2015年有纪录以来的最强增长。



执笔之时，美元兑日圆再次回升159水平之上，笔者认为在薪资和通胀预期升温的情形下，日本央行将继续货币政策正常化。市场现时预计日本央行有机会于今年6月或7月的议息会议上继续提升利率。投资者现时可于159水平附近低吸日圆，并在157.5水平短线沽出。



光大证券国际产品开发及零售研究部