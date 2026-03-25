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轮商精选 - 美团明放榜 留意「25687」 | 窝轮热炒特区

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1小時前
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　　港股业绩期即将踏入尾声，美团（3690）将于明日（26日）公布业绩。根据彭博智库，市场预期核心本地商业板块的亏损有望较上一季收窄，第四季营运亏损或降至约100亿元人民币，较第三季有所改善。管理层早前表示，2025年亏损可能会持续至2026年第一季。市场关注美团能否在折扣、快递补贴及商户支援均减少的情况下，逐步恢复盈利能力。

　　此外，随着行业竞争加剧，科技创新或成为美团提升竞争力的关键。彭博智库指，若美团的AI技术未能带来更高用户参与度，市占率可能会进一步被其他竞争对手抢占。虽然美团已推出多项AI功能，这些技术目前主要集中在搜寻和营运效率提升，对生态内流量的吸引力仍相对有限。

　　美团股价周二跟随大市上升，曾升逾3%。观察恒生科技指数十大成分股年初至今表现，截至周二，美团跑输其他成分股，跌幅逾25%。如欲部署短线追入可注意美团认购证「25687」，行使价98.93元，实际杠杆约5.5倍，今年10月到期。如预测美团股价将调整下行可留意认沽证「26908」，行使价71.88元，实际杠杆约3.2倍，今年12月到期。若希望利用较高杠杆产品部署，看好美团可留意牛证「55451」，收回价74.5元，实际杠杆约10.6倍；看淡可留意熊证「61140」，收回价83元，实际杠杆约9.9倍。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

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