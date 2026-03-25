闻风至 - 润啤有望重拾增长 | 鲜股落镬

华润啤酒（291）绩后获市场重审估值，其中主因在于啤酒产品平均售价于今年初开始重拾增长，意味集团不再是「以价换量」，未来收入、毛利率回升可期。



于2025年度，华润啤酒收入及纯利分别按年跌1.7%及28.9%，期内纯利33.71亿元（人民币，下同）；每股盈利1.04元，派末期息0.557元，相当于全年派息1.021元，派息按年大增34.3%，派息金额为过去5年新高。



派息按年大增34%



期内，啤酒业务销量约1103万千升，按年增长1.4%，高端化战略成效显著，次高及以上啤酒销量占比接近25%，推动啤酒业务毛利率上升1.4个百分点至42.5%。扣除特别事项后，啤酒业务EBITDA按年上升17.4%至96.11亿元。



白酒业务仍处行业调整期，期内营业额14.96亿元，却录得商誉计提减值28.77亿元。若不计入此项减值，白酒业务EBITDA为2.64亿元。



以派息比率计，上财年派息比率达98%，比率远高于过去5年的4成至5成水平；即使2023年财年计及因祝贺集团30周年而派发特别股息，派息比率亦只是59%，润啤今年派息特别慷慨，颇令人意外。



大行报告引述管理层指，集团的推广活动已见正面成效，今年首两个月销量及均价均录得增长，并对即将到来的旺季审慎乐观。管理层并透露，目标今年啤酒均价录中单位数增长及销量温和增长，毛利率料持平，主要受高端化带动以抵销原材料成本上升压力。



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