Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 润啤有望重拾增长 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
1小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

华润啤酒（291）绩后获市场重审估值，其中主因在于啤酒产品平均售价于今年初开始重拾增长，意味集团不再是「以价换量」，未来收入、毛利率回升可期。

　　于2025年度，华润啤酒收入及纯利分别按年跌1.7%及28.9%，期内纯利33.71亿元（人民币，下同）；每股盈利1.04元，派末期息0.557元，相当于全年派息1.021元，派息按年大增34.3%，派息金额为过去5年新高。

派息按年大增34%

　　期内，啤酒业务销量约1103万千升，按年增长1.4%，高端化战略成效显著，次高及以上啤酒销量占比接近25%，推动啤酒业务毛利率上升1.4个百分点至42.5%。扣除特别事项后，啤酒业务EBITDA按年上升17.4%至96.11亿元。

　　白酒业务仍处行业调整期，期内营业额14.96亿元，却录得商誉计提减值28.77亿元。若不计入此项减值，白酒业务EBITDA为2.64亿元。

　　以派息比率计，上财年派息比率达98%，比率远高于过去5年的4成至5成水平；即使2023年财年计及因祝贺集团30周年而派发特别股息，派息比率亦只是59%，润啤今年派息特别慷慨，颇令人意外。

　　大行报告引述管理层指，集团的推广活动已见正面成效，今年首两个月销量及均价均录得增长，并对即将到来的旺季审慎乐观。管理层并透露，目标今年啤酒均价录中单位数增长及销量温和增长，毛利率料持平，主要受高端化带动以抵销原材料成本上升压力。

闻风至

最Hit
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为财富自由下新定义｜Juicy叮
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为「财富自由」下新定义｜Juicy叮
时事热话
13小時前
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
11小時前
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
11小時前
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
饮食
13小時前
79岁郑少秋罕谈近况：这半年来世界和香港都发生不幸事件 传因丧女神隐亲解未露面原因
79岁郑少秋罕谈近况：这半年来世界和香港都发生不幸事件 传因丧女神隐亲解未露面原因
影视圈
8小時前
港铁屯马线非礼｜两女遭惨「咸猪手」 20岁四眼男涉非礼被捕
01:23
港铁屯马线非礼｜两女遭惨「咸猪手」 20岁四眼男涉非礼被捕
突发
8小時前
「最强小三」五索自爆「整容」真相 镜头前一秒扯甩假发 吓人「鬼剃头」曝光
「最强小三」五索自爆「整容」真相 镜头前一秒扯甩假发 吓人「鬼剃头」曝光
影视圈
10小時前
张雪峰是人气极高教研名师。
教研名师张雪峰跑步时猝逝 终年41岁 个人微博发讣告
即时中国
5小時前
第32期六合彩今晚（24日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达800万元。资料图片
六合彩｜头奖800万搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你！
社会
5小時前
星岛申诉王｜ 何文田面包店再推$30挑战20秒任夹面包 店员亲授「极速回本」技巧
申诉热话
9小時前
更多文章
闻风至 - 宏桥业绩稳健 前景值得憧憬 | 鲜股落镬
中国宏桥（1378）全年业绩录得实现收入按年增长4%至约1624亿元（人民币，下同），公司股东应占净利润按年增长1.2%至约226亿元。期内，集团面对宏观环境的不确定性，惟凭借上下游一体化产业链优势、海外资源布局以及绿色低碳转型，业绩整体尚算稳健，值得留意是派末期股息每股1.65港元，相较2024年度累计派息1.61港元有所提升，彰显了对股东回报的承诺。 　　集团期内得益于铝合产品销售价格上
1小時前
鲜股落镬
闻风至 - 瑞声业绩理想中线看好 | 鲜股落镬
美伊战斗令全球不确定性加剧，港股周一曾挫逾千点，失守两万五关口之余，连两万四也备受压力。多只强势股更跌至穿底边缘，若市场情绪未能稳定下来，短线进一步挨沽概率正在急增。笔者亦不敢说伊朗问题可以短期内得到解决，只能说在恐慌情绪下，一动不如一静，首先要做的必定是想方法挨过风浪，再研究有哪些股份会是反弹的首选股，而从近期已公布业绩的股份来看，瑞声科技（2018）可算是交足功课，值得放入观察名单。 　
2026-03-24 02:00 HKT
鲜股落镬