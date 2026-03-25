闻风至 - 宏桥业绩稳健 前景值得憧憬 | 鲜股落镬

中国宏桥（1378）全年业绩录得实现收入按年增长4%至约1624亿元（人民币，下同），公司股东应占净利润按年增长1.2%至约226亿元。期内，集团面对宏观环境的不确定性，惟凭借上下游一体化产业链优势、海外资源布局以及绿色低碳转型，业绩整体尚算稳健，值得留意是派末期股息每股1.65港元，相较2024年度累计派息1.61港元有所提升，彰显了对股东回报的承诺。



集团期内得益于铝合产品销售价格上涨外，氧化铝销量增长以及铝合金加工产品价格亦有轻微提升，整体毛利率仍然维持在25.6%的高位水平，显示出盈利品质的强劲韧性。行政开支下降14.4%，主要因为研发费用减少，财务费用仅微增3.6%，整体费用控制得当。



从产品结构来看，铝合金产品收入约1061亿元，按年增长3.6%，毛利率上升至28.5%，贡献毛利约302亿元，成为盈利的核心引擎，这主要归功于销售价格按年上涨3.8%至每吨18216元。氧化铝产品收入为约388亿元，按年增长4%，得益于销量增加22.7%至约1339.7万吨。



海外资源布局显优势



中国宏桥业务策略亮点突出，以科创主导、数智赋能、生态优先的发展理念。绿色低碳方面，云南绿色低碳示范产业园暨文山智铝项目正式投产，风光储一体化新能源项目首批光伏实现全容量并网，《碳减排行动报告》三步走策略稳步推进，清洁能源占比持续提升。智能制造领域，全球首条NEUI600+超级电解槽生产线顺利投产，智铝大模型开创AI+电解铝智能生产新范式，山东宏桥轻量化科技有限公司更获国家首批重点培育中试平台认可。产业链延伸从铝土矿开采到再生铝回收全面完善，海外资源布局提供显著成本优势。



融资方面，集团期内完成15亿美元配股、美元债加可转债复合融资，超额认购倍数高达7倍以上，并荣获2025年度杰出发行人等多项殊荣，资本市场认可度大幅提升。预期全球原铝供应持续紧张，中国原铝产量与消费量可双双增长，其产品偏强走势有望延续。再者，国家以旧换新政策、新能源汽车及电网需求将为铝消费提供强劲支撑，中国宏桥前景仍值得憧憬。



过去几年，我多次推介股份，股价由2024年的约3元水平，至去年约11元，至今年曾见过高位41.36元，尽管股价累积升幅不少，惟现价相对于预测市盈率仍不足十倍，可见集团盈利能力一直在优化中。近期受累于外围因素，股价从高位亦有所调整，短线部分止盈是合理的，而中长线我对宏桥亦充满信心，仍可继续持有。



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