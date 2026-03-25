张日强 - 新盘入票弹升纷抢先卖楼 | 楼声随笔

外围战火持续蔓延，惟暂时仍未对本港楼市造成影响，新盘连番热卖并引领各路客源涌出来，正在市场进行收票的4个新盘亦受带动，入票数字更急速弹升，发展商纷纷趁势打铁趁热提早卖楼，先后有2个新盘已取得不俗的入票数字，为免与其他大盘直接竞争，故宁愿率先锁定客源加快推售步伐，以免客源流走。



市场上4个全新盘正在火热收票中，由于每个新盘都各有特色及客源，当中更有能力抢吸用家及投资者，特别是推出不同的付款条件，以便抢吸市场上的各类投资者，尤其近日当红的大手客源更是主要目标，受到收票持续升温的讯号带动，发展商为求锁定客源，为免客源流走，故采取打铁趁热的策略，其中2个新盘率先于本周五抢先开售，较其他大型新盘更早推出，预期另外2个新盘将于本周六或周日紧接推出发售，从上述4个新盘的参观及入票情况可了解，预料同内开售都可取得不俗的销情，同时更会引领其他新盘加入推售行列。



事实上，外围战火持续蔓延，令到全球股市起伏不定，惟暂时对楼市未构成影响，而且整体楼市气氛明显好转，过去1至2周新盘货尾销情理想，现时市场上4个新盘入票量持续弹升，部分新盘为求锁定客源，故加快推售步伐亦可理解，始终新盘众多，加上极具竞争力，以免客源流走，故采取打铁趁热抢先发售策略。



张日强