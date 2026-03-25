邓声兴 - 绿茶集团目标价9元｜开工前落盘/头条名家本周心水

绿茶集团（6831）于3月23日发布的2025年全年业绩，集团全年营业收入达47.6亿元，按年增长24.1%，经调整净利润更大幅增长41%至5.09亿元，净利率提升1.3个百分点至10.7%，利润增速显著跑赢收入增速，凸显规模效应释放与供应链集采优化带来的成本红利。截至2025年底，全国门店网络扩张至609间，全年新增157间，且新开门店堂食坪效较老店提升48.4%，投资回报周期缩短至12.6个月，单店模型持续优化成效显著。值得注意的是，集团凭借「融合菜」策略、质价比定位及新国风表达三大品牌基因，在行业普遍陷入价格战之际，成功构建差异化竞争壁垒，并通过「农场到餐桌」一体化供应链建设强化成本管控与品质稳定性。国际化布局方面，以东南亚为起点，境外门店已达14间，覆盖四个核心市场，境外收入按年激增16倍。展望未来，随着国内下沉市场加密及海外扩张提速，加上充沛的现金流支持股东回报，绿茶集团有望延续高质量增长，其战略定力与运营效率值得投资者长期关注。目标价9元，止蚀价6.9元



笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。



香港股票分析师协会主席

邓声兴