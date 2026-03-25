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大行晨报 - 风险偏好持续疲弱 澳元沽压渐增｜大行晨报

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1小時前
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　　美元周一下跌，因周一美国总统特朗普宣布已指示国防部暂停对伊朗电力设施的军事打击五天，并称与德黑兰就中东敌对行动全面解决进行「非常良好且富有成效的对话」。这表态一度缓解市场紧张，推动油价回落和风险资产反弹。然而，伊朗迅速做出强硬回应。伊朗议会发言人Mohammad Bagher Qalibaf明确表示，未与美国进行任何谈判，并指责特朗普散布虚假资讯以操纵金融和石油市场。伊朗官方媒体也否认任何直接或间接对话，强调战争将继续直到获得全部损害赔偿。尽管伊朗否认会谈并称结束战争的条件未变，但市场仍倾向于相信双方存在某种沟通。

　　美元兑日圆走势，技术图表所见，RSI及随机指数已自超买区域回落，故若短期仍未见汇价向上出现明确破位，预料美元兑日圆仍倾向于再为回落。较近支持先看157.50及25天平均线157水平。以黄金比率计算，38.2%的调整幅度为156.90，扩展至50%及61.8%则为156及155.10水平。至于较近阻力先会留意159.40及160，之后将看至161.50及162水准。

　　澳洲方面，周二公布数据显示，澳洲3月综合PMI大幅降至47.0，较2月的52.4显著回落，录得18个月以来首次收缩，服务业活动指数更跌至46.6，制造业PMI则小幅回落至50.1。投资者关注周三将发布的澳洲2月消费者物价指数（CPI）数据。

　　澳元兑美元继续走软，伊朗方面强硬否认与美国进行和平谈判，与特朗普此前乐观表态形成鲜明对比，重燃市场风险厌恶情绪，导致澳元仍见承压。技术图表所见，近月以来汇价多番在0.71区间遇阻，要留意一旦跌破近日区间底部，这将是出现大幅回吐的警号。再者，RSI及随机指数已自超买区域回跌，预料澳元兑美元正酝酿回吐压力，当前会先留意50天平均线0.6980及0.6950，失守料见澳元跌势加剧。黄金比率计算，38.2%及50%的回吐水准在0.6895及0.6805，扩展至61.8%及78.6%则为0.6715及0.6585。至于阻力参考0.7120及0.72，较大阻力预估在0.7280及0.74水准。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

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2026-03-24 02:00 HKT
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