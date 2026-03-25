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大行晨报 - 商品市场短线料仍波动｜大行晨报

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产经 专栏
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　　进入本周以来，环球市场走势反复。美国总统特朗普早前扬言要求伊朗在48小时内重新开放霍尔木兹海峡，否则将攻击伊朗的电力设施，但特朗普在周一美股开市前，又称已经与伊朗启动谈判，宣布暂缓五天针对伊朗能源基础设施的打击，但伊朗否认存在任何此类对话，称在所有制裁解除前战争不会结束。

　　尽管伊朗否认与美国进行对话，但消息影响油价周一重挫，纽约期油盘中大幅波动，由每桶101美元大幅回落至每桶90美元水平之下，甚至一度低见每桶84.37美元。现货金价周一盘中更是一度低见每盎司4099.44美元，仅仅4个交易日现货金价回落幅度超出15%，已经失守早前我们于本刊专栏提醒大家的3个金价止蚀位，分别是每盎司4842、4655、及4404美元。执笔之时，现货金价14天相对强弱指数RSI为28，已达超卖水平，不排除金价短线迎来技术性反弹。

　　另外，笔者早前曾于本专栏建议投资者纽油短线仍不急于追入，地缘政治带来的供应面持续紧张的情形下，预计油价将于高位震荡，上方阻力位为每桶115美元。近两个星期以来，纽油价格走势基本符合预期，纽约期油在每桶87至102美元上落，笔者暂时对油价维持「中性」看法，预计油价后市短线将持续受美伊局势所牵动，现阶段仍不建议投资者追入。

光大证券国际产品开发及零售研究部
 

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