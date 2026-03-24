邓声兴 - 小鹏汽车目标价90元 | 开工前落盘/头条名家本周心水

小鹏汽车（9868）上周发布2025年全年及第四季度财务业绩报告，值得留意是，小鹏去年业绩已展现强劲复苏势头，全年总收入达767.2亿元，按年增长87.7%，汽车交付量达429,445辆，按年大增125.9%，净亏损更大幅收窄80.3%至11.4亿元。第四季度表现尤其亮眼，综合毛利率达21.3%创历史新高，并实现3.8亿元净利润，为公司成立以来首次录得季度盈利。



小鹏汽车明确提出「一车双能」战略，今年计划全面铺开，于10万至40万元主流市场推出搭载「鲲鹏」超级增程技术的X9、P7+等车型，延续热销周期，海外市场目标销量更翻倍至约9万辆。



笔者认为，集团今年将物理AI研发投资增至70亿元，VLA 2.0技术逐步推送，GX车型更已获L4级道路测试许可，人形机械人年底月产目标上千台，足见其从汽车制造向实体AI平台型企业进军的决心。短期盈利能力或因研发投入受压，但长期增长逻辑清晰。目标价90元，止蚀价60元。



笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。



香港股票分析师

协会主席

笔者为证监会持牌人

邓声兴