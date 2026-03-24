朱红 - 比亚迪反复偏软 吼「21676」 | 窝轮热炒特区

外媒报道，中国车企去年全球累计销量近2700万辆，超越日本首次跃居全球第一。其中，比亚迪（1211）期内销量居全球排第六，纯电动汽车更超越美国特斯拉跃居全球首位。比亚迪股价昨日曾一度逆市造好，其后反复回落至103元附近徘徊。如看好比亚迪，可留意比迪认购证「21676」，行使价128.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。如看淡比亚迪，可留意比迪认沽证「22322」，行使价85元，实际杠杆4倍，今年11月到期。



小米续受压 留意「22825」



小米集团（1810）董事长雷军表示，小米将围绕未来产业发展加强创新，公司过去5年累计研发投入超过1000亿元，未来5年计划将超过2000亿元。小米股价持续受压，跌至32元附近徘徊。如看好小米，可留意小米认购证「27271」，行使价48元，实际杠杆5倍，今年10月到期。如看淡小米，可留意小米认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆4倍，今年10月到期。



紫金黄金国际（2259）去年度实现收入53.83亿美元，按年增加80%，主要受产销量提升、金价上涨以及两个新收购项目推动。紫金国际股价偏软，跌至170元水平好淡争持。投资者如看好紫国，可留意紫国认购证「26756」，行使价278.88元，实际杠杆5倍，今年9月到期；或可留意紫国认购证「24420」，行使价188.88元，实际杠杆4倍，今年7月到期。



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朱红