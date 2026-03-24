闻风至 - 瑞声业绩理想中线看好 | 鲜股落镬

美伊战斗令全球不确定性加剧，港股周一曾挫逾千点，失守两万五关口之余，连两万四也备受压力。多只强势股更跌至穿底边缘，若市场情绪未能稳定下来，短线进一步挨沽概率正在急增。笔者亦不敢说伊朗问题可以短期内得到解决，只能说在恐慌情绪下，一动不如一静，首先要做的必定是想方法挨过风浪，再研究有哪些股份会是反弹的首选股，而从近期已公布业绩的股份来看，瑞声科技（2018）可算是交足功课，值得放入观察名单。



伊朗扬言要对部分通过霍尔木兹海峡的油轮收取200万美元的通行费用，布兰特期油上挑110美元关口，更有大行警告布油可能升穿130美元，油价带动通胀预期进一步升温，市场对美国加息的预测机率从上周的0.1%，急增至55%水平。



通胀回归随时令美国需要重新加息，势必对本已疲弱的环球经济造成沉重一击，更可怕的是，台湾一旦「断气」（天然气、氦气供应中断），对全球半导体行业、乃至需要用到晶片的行业都会做成致命性伤害。



AI手机领域业务前景佳



只是笔者在投资取态上，向来都是一个相对较乐观的人，对于这些很负面的分析，我们当然要听取意见，但在执行上，却不应该永远想着明天就是世界末日来思考怎样投资，而是应该思考在「The Show Must Go On」的情况下，有哪些投资是较好的选择。



瑞声科技是近期业绩表现较理想的一员，集团去年纯利继续升弹39.8%，至25.12亿元人民币，派末期息0.35仙。期内，最值得一赞的是，光学业务收入录得上升14.5%，毛利率更按年上升5个百分点至11.5%。



集团管理层预测，2026年营收增速不低于2025年，其中精密结构件收入增速可达30%或以上，并维持高增长约3至5年。另又提到，AI间接给公司带来很多的机会，因会带动手机轻薄化、更高性能散热等需求，同时声学交互体验备受关注，故AI手机领域已经带来非常实际业务增量。



在中线来看，瑞声于AI手机及机械人领域都「有货可卖」，集团重拾增长的故事只能算是刚起步，长线值得相当乐观。



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