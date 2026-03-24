Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 瑞声业绩理想中线看好 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
3小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

美伊战斗令全球不确定性加剧，港股周一曾挫逾千点，失守两万五关口之余，连两万四也备受压力。多只强势股更跌至穿底边缘，若市场情绪未能稳定下来，短线进一步挨沽概率正在急增。笔者亦不敢说伊朗问题可以短期内得到解决，只能说在恐慌情绪下，一动不如一静，首先要做的必定是想方法挨过风浪，再研究有哪些股份会是反弹的首选股，而从近期已公布业绩的股份来看，瑞声科技（2018）可算是交足功课，值得放入观察名单。

　　伊朗扬言要对部分通过霍尔木兹海峡的油轮收取200万美元的通行费用，布兰特期油上挑110美元关口，更有大行警告布油可能升穿130美元，油价带动通胀预期进一步升温，市场对美国加息的预测机率从上周的0.1%，急增至55%水平。

　　通胀回归随时令美国需要重新加息，势必对本已疲弱的环球经济造成沉重一击，更可怕的是，台湾一旦「断气」（天然气、氦气供应中断），对全球半导体行业、乃至需要用到晶片的行业都会做成致命性伤害。

AI手机领域业务前景佳

　　只是笔者在投资取态上，向来都是一个相对较乐观的人，对于这些很负面的分析，我们当然要听取意见，但在执行上，却不应该永远想着明天就是世界末日来思考怎样投资，而是应该思考在「The Show Must Go On」的情况下，有哪些投资是较好的选择。

　　瑞声科技是近期业绩表现较理想的一员，集团去年纯利继续升弹39.8%，至25.12亿元人民币，派末期息0.35仙。期内，最值得一赞的是，光学业务收入录得上升14.5%，毛利率更按年上升5个百分点至11.5%。

　　集团管理层预测，2026年营收增速不低于2025年，其中精密结构件收入增速可达30%或以上，并维持高增长约3至5年。另又提到，AI间接给公司带来很多的机会，因会带动手机轻薄化、更高性能散热等需求，同时声学交互体验备受关注，故AI手机领域已经带来非常实际业务增量。

　　在中线来看，瑞声于AI手机及机械人领域都「有货可卖」，集团重拾增长的故事只能算是刚起步，长线值得相当乐观。

闻风至

最Hit
北角富豪饭堂「声哥厨房」结业！粤菜名厨陈声主理 曾创30万宴席神话
北角富豪饭堂「声哥厨房」结业！粤菜名厨陈声主理 曾创30万宴席神话
饮食
13小時前
吴幸美结婚｜「东张女神」首开腔谈老公8字形容极甜蜜  初相识就认定对方：我哋好有缘份
吴幸美结婚｜「东张女神」首开腔谈老公8字形容极甜蜜  初相识就认定对方：我哋好有缘份
影视圈
11小時前
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
18小時前
钟丽缇遭狠批唔识教女！16岁细女低胸厕所自拍 曝光家姐如厕画面被网民炮轰
钟丽缇遭狠批唔识教女！16岁细女低胸厕所自拍 曝光家姐如厕画面被网民炮轰
影视圈
9小時前
内地政府推酒店住宿补贴优惠！深圳1地区最多减￥500 指定网上平台供应（附领券步骤）
内地政府推酒店住宿补贴优惠！深圳1地区最多减￥500 指定网上平台供应（附领券步骤）
旅游
2026-03-22 12:00 HKT
星岛申诉王│7旬母卖金疑被收4成手续费 港男理论讨回公道 涉事金舖：金价波幅大
申诉热话
9小時前
申请人家门安装的闭路电视拍到邻居疑于门外拍打制造噪音的片段。
横头磡邨住户受邻居滋扰多年申司法覆核 房委会指屋外装闭路电视不合规 不接纳片段决定属正确
社会
14小時前
吴幸美结婚丨《东张西望》女神老公真身曝光 去年街头热吻泄恋情 「金猪上身」贵气出嫁
01:22
吴幸美结婚丨《东张西望》女神老公真身曝光 去年街头热吻泄恋情 「金猪上身」贵气出嫁
影视圈
13小時前
吴幸美结婚｜「东张女神」选港姐入行  21岁担起头家憾未让亡父享福 曾饮断片酒手留血洞
吴幸美结婚｜「东张女神」选港姐入行  21岁担起头家憾未让亡父享福 曾饮断片酒手留血洞
影视圈
13小時前
国泰悉尼抵港航班外籍妇晕倒 紧急降落后送院惜不治
国泰悉尼抵港航班外籍妇晕倒 紧急降落后送院惜不治
突发
7小時前
更多文章
闻风至 - 光大环境绩优息高见吸引 | 鲜股落镬
中东局势造成的经济影响持续发酵，环球股市续见动荡，恒生指数上周五收报25277，跌223点。全日成交金额进一步增至3425.2亿元。 　　市况波动，选股宜谨慎为上。光大环境（257）刚公布的业绩表现亮眼，纯利录得两位数增长之余，派息比率更连续两年上移至42%水平，最新股息率达5厘水平，现价估值吸引。 　　光大环境是内地一站式、全方位的环境综合治理服务商，三大领域聚焦固废、泛水、清洁能源
2026-03-23 02:00 HKT
鲜股落镬