Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 启德盘录投资客短炒止赚离场 | 楼声随笔

楼声随笔
楼声随笔
张日强
2小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

外围战火持续蔓延，全球股市起伏不定，惟暂时对楼市未构成影响，楼市气氛急速好转，新盘频频热销并引领各路客源涌出来，受惠红盘高开的效应，令到即将开售的新盘入票数量大幅增加，同时亦对新楼入伙盘有一定的刺激，启德新盘刚录得1宗获行转售个案，投资者持货一年半后沽出，帐面获利逾「1球」，由于市场仍有部分单位放盘，加上外围战火出现不确定因素，预料短期内仍有不少短炒投资客部署沽货止赚离场。

　　整体楼市表现向好，过去1至2周新盘表现神勇，连番推售都取得红盘高开的热况，用家及投资者纷纷涌出来，以致新盘销情有理想表现，同时亦带动二手楼的成交量，并且录得不少的短炒个案，日前录得1宗位于启德新盘的二手成交，该盘1期2B座低层单位，面积约432方呎2房间隔，新买家以约800万购入，平均呎价约1.85万，原业主于2024年9月以约693万购入，持货约一年半，是次转手帐面获利约107万，期内物业升值约15%。

　　事实上，整体楼市气氛好转，尤其过去1至2周新盘表现相当理想，惟受到外围战火持续蔓延及升温等，心理上或会受到影响，股票市场更率先受到拖累，虽然暂时对楼市未有造成影响，不过对未有足够信心的投资者却存在隐忧，故宁愿采取先行沽售策略，预料短期内都会录得投资客短炒止赚离场的个案。

张日强

最Hit
北角富豪饭堂「声哥厨房」结业！粤菜名厨陈声主理 曾创30万宴席神话
北角富豪饭堂「声哥厨房」结业！粤菜名厨陈声主理 曾创30万宴席神话
饮食
13小時前
吴幸美结婚｜「东张女神」首开腔谈老公8字形容极甜蜜  初相识就认定对方：我哋好有缘份
吴幸美结婚｜「东张女神」首开腔谈老公8字形容极甜蜜  初相识就认定对方：我哋好有缘份
影视圈
11小時前
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
18小時前
钟丽缇遭狠批唔识教女！16岁细女低胸厕所自拍 曝光家姐如厕画面被网民炮轰
钟丽缇遭狠批唔识教女！16岁细女低胸厕所自拍 曝光家姐如厕画面被网民炮轰
影视圈
9小時前
内地政府推酒店住宿补贴优惠！深圳1地区最多减￥500 指定网上平台供应（附领券步骤）
内地政府推酒店住宿补贴优惠！深圳1地区最多减￥500 指定网上平台供应（附领券步骤）
旅游
2026-03-22 12:00 HKT
星岛申诉王│7旬母卖金疑被收4成手续费 港男理论讨回公道 涉事金舖：金价波幅大
申诉热话
9小時前
申请人家门安装的闭路电视拍到邻居疑于门外拍打制造噪音的片段。
横头磡邨住户受邻居滋扰多年申司法覆核 房委会指屋外装闭路电视不合规 不接纳片段决定属正确
社会
14小時前
吴幸美结婚丨《东张西望》女神老公真身曝光 去年街头热吻泄恋情 「金猪上身」贵气出嫁
01:22
吴幸美结婚丨《东张西望》女神老公真身曝光 去年街头热吻泄恋情 「金猪上身」贵气出嫁
影视圈
13小時前
吴幸美结婚｜「东张女神」选港姐入行  21岁担起头家憾未让亡父享福 曾饮断片酒手留血洞
吴幸美结婚｜「东张女神」选港姐入行  21岁担起头家憾未让亡父享福 曾饮断片酒手留血洞
影视圈
13小時前
国泰悉尼抵港航班外籍妇晕倒 紧急降落后送院惜不治
国泰悉尼抵港航班外籍妇晕倒 紧急降落后送院惜不治
突发
7小時前
更多文章
张日强 - 群盘「角力」抢市场斗焦点突袭对手 | 楼声随笔
整体楼市气氛好转，虽然外围战火持续蔓延，惟对本港楼市暂未构成影响，新盘及二手楼市场表现不俗，发展商亦加快推盘步伐，上周多个新盘频频软销及进行推广，并且采取快打慢策略，抢先开价力吸各路客源。由于市场盘源明显增加，新盘的开价随即相对贴市并极具竞争力，发展商在未开售前将会扭尽六壬，预期群盘互相角力的实况下，并会施展斗抢市场斗抢焦点的功架，以图突袭对手。 红盘高开有力延续楼市小阳春 　　受到近
2026-03-23 02:00 HKT
楼声随笔