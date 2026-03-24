张日强 - 启德盘录投资客短炒止赚离场 | 楼声随笔

外围战火持续蔓延，全球股市起伏不定，惟暂时对楼市未构成影响，楼市气氛急速好转，新盘频频热销并引领各路客源涌出来，受惠红盘高开的效应，令到即将开售的新盘入票数量大幅增加，同时亦对新楼入伙盘有一定的刺激，启德新盘刚录得1宗获行转售个案，投资者持货一年半后沽出，帐面获利逾「1球」，由于市场仍有部分单位放盘，加上外围战火出现不确定因素，预料短期内仍有不少短炒投资客部署沽货止赚离场。



整体楼市表现向好，过去1至2周新盘表现神勇，连番推售都取得红盘高开的热况，用家及投资者纷纷涌出来，以致新盘销情有理想表现，同时亦带动二手楼的成交量，并且录得不少的短炒个案，日前录得1宗位于启德新盘的二手成交，该盘1期2B座低层单位，面积约432方呎2房间隔，新买家以约800万购入，平均呎价约1.85万，原业主于2024年9月以约693万购入，持货约一年半，是次转手帐面获利约107万，期内物业升值约15%。



事实上，整体楼市气氛好转，尤其过去1至2周新盘表现相当理想，惟受到外围战火持续蔓延及升温等，心理上或会受到影响，股票市场更率先受到拖累，虽然暂时对楼市未有造成影响，不过对未有足够信心的投资者却存在隐忧，故宁愿采取先行沽售策略，预料短期内都会录得投资客短炒止赚离场的个案。



张日强