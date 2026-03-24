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大行晨报 - 加元维持区间争持｜大行晨报

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　　美国总统特朗普周一表示，在美伊周末进行富有成效的对话后，将暂停对伊朗能源基础设施的打击。然而，伊朗法尔斯通讯社在特朗普发帖后援引未具名消息人士称，伊朗既未与美国进行直接沟通，也未通过中间人进行接触，并指特朗普是在得知伊朗将通过袭击该地区所有发电厂进行反击后才退让的。特朗普的言论引发市场剧烈波动，原油价格曾一度挫跌，美国股指期货则扭转跌势。本周市场焦点将继续关注中东局势发展，数据方面则有欧美多国公布3月份PMI，初步反映能源危机对制造业的影响，而日本、英国及澳洲的CPI数据亦将左右各自央行加息的逼切性。

　　欧罗兑美元走势，自1月下旬汇价呈反复走低，并受制于下降趋向线，目前位于1.1670水平，亦即倘若后市欧罗回破此区，将可望缓止这一个多月的下跌态势。延伸向上将看至100天平均线1.1690，较大阻力料为1.18及1.1840水平。至于向下重要支撑则指向1.14关口，在去年7月欧罗已曾下探此关口，其时3日守稳后则见逐步走稳，而上周初亦正好暂为守住此区，因此也要留意若今趟终为失守，欧罗跌势也进一步随之加剧。其后将会看至1.1340及1.12水平，下个关键为1.1080及1.10关口。

短期或碰顶回落

　　至于美元兑加元方面，上周整体延续近一个多月以来的区间上落态势，而至今逼近顶部1.3750水准附近后，若然未能出现破位，以至图表见RSI出现初步回落，汇价或见又会再为走低。较近支持先看1.3650及1.35关口，下一级可望重探1月底低位1.3481，再而参考1.3410及100个月平均线1.3310。当前阻力估计为1.3760及1.38，下一级看至1.39，汇价上月早段曾在1.39水准附近连日遇阻；其后关键会指向1.40关口。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

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