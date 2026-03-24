大行晨报 - 加息预期升温 纽元或可低吸｜大行晨报

美国联储局上周议息会议宣布按兵不动，结果符合市场预期，不过季度利率点阵图显示，货币政策委员会（FOMC）官员们倾向于2026年只减息一次，幅度为0.25厘。联储局同时上调了对今年经济和通胀的增长预测，将今年经济增长上调至2.4%，高于去年底预测的2.3%，今年通胀预期则由2.4%上调至2.7%。主席鲍威尔表示通胀控制进展不如联储局预期，内部已开始讨论加息的可能性。不过，局方偏鹰言论令到美元在高位徘徊，美汇指数于99至100水平上方高位整固，执笔之时暂时在99.8水平上落徘徊。



当地通胀创一年半高



另外，纽元上周于0.577水平附近筑底反弹，一周升幅超出1.5%。受租金、税收、电费等物价上升，新西兰去年第四季通胀创一年半来新高，按年上升3.1%，超出央行1%至3%的中期通胀目标，按季亦升0.1%。央行称，自2024年第四季度来，该国每季的通胀都有回暖迹象。由于央行早前曾暗示经济若符合预期增长，将结束货币宽松周期。新西兰储备银行2月议息会议宣布将利率维持在2.25厘不变，结果符合市场预期，官员表示随着经济复苏，政策将逐步正常化。由于央行议息时间较其他几间主要央行较少，彭博利率期货显示，交易员预计央行下半年将恢复加息周期，7月加息0.25厘的概率超出五成，9月加息0.25厘更接近100%。



受美元回落影响，纽元兑美元年初以来曾迎来一轮急升，由0.572水平一度反弹至0.609水平，惟之后震荡后再度回落，并于约0.578水平附近筑底。通胀回暖带动加息预期升温的情形，笔者认为纽元兑美元短线或可于0.578水平小注追入以捕捉回升机会，初步目标价约0.59水平。



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