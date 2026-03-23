朱红 - 小米偏软 留意「24323」购 | 窝轮热炒特区

阿里巴巴（9988）第三财季非公认会计准则净利润167.1亿元人民币，按年下跌67%，逊市场预期。另外，集团指AI战略商业目标明确未来5年云和AI商业化收入突破1000亿美元。阿里股价绩后下挫，上周五曾跌至122.4元创近月新低。如看好阿里可留意认购证「26562」，行使价150.09元，实际杠杆6倍，今年8月到期。如看淡阿里可留意认沽证「27080」，行使价111.01元，实际杠杆4倍，今年9月到期。



小米（1810）发布新版SU7，入门版售价为21.99万元人民币，低于早前公布预售价。董事长雷军指小米未来3年在AI领域投入将逾600亿元，去年则逾160亿元。小米上周五股价曾跌逾8%低见33.2元。如看好小米可留意认购证「24323」，行使价52.55元，实际杠杆6倍，今年11月到期。如看淡小米可留意认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红