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朱红 - 小米偏软 留意「24323」购 | 窝轮热炒特区

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朱红
4小時前
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产经 专栏
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　　阿里巴巴（9988）第三财季非公认会计准则净利润167.1亿元人民币，按年下跌67%，逊市场预期。另外，集团指AI战略商业目标明确未来5年云和AI商业化收入突破1000亿美元。阿里股价绩后下挫，上周五曾跌至122.4元创近月新低。如看好阿里可留意认购证「26562」，行使价150.09元，实际杠杆6倍，今年8月到期。如看淡阿里可留意认沽证「27080」，行使价111.01元，实际杠杆4倍，今年9月到期。

　　小米（1810）发布新版SU7，入门版售价为21.99万元人民币，低于早前公布预售价。董事长雷军指小米未来3年在AI领域投入将逾600亿元，去年则逾160亿元。小米上周五股价曾跌逾8%低见33.2元。如看好小米可留意认购证「24323」，行使价52.55元，实际杠杆6倍，今年11月到期。如看淡小米可留意认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。

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中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

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朱红 - 油煤股升 神华吼「22218」 | 窝轮热炒特区
　　中东战事持续，影响天然气供应，煤炭股受支持。以色列国防军首次打击伊朗的天然气设施，伊朗最大的天然气田遇袭起火，储存槽及部分炼制设施被击中受损。伊朗革命衞队其后攻击沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔三个邻国的石油设施作为报复，如看好神华（1088）可留意认购证「22218」，行使价60.93元，实际杠杆8倍，今年7月到期。如看好兖煤（1171）可留意认购证「26206」，行使价17.72元，实际杠杆4倍
2026-03-20 02:00 HKT
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