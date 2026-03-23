轮商精选 - 阿里绩后受压 博「26480」 | 窝轮热炒特区

阿里巴巴（9988）绩后股价受压，上周公布的业绩逊市场预期，净利润按年下跌逾60%，创2024年初以来最差表现。彭博智库指，内地电商业务增长放缓及消费疲弱，或影响阿里的盈利能力。云业务收入增长36%至432.8亿元，虽然增速明显，但仍未能达到投资者预期。集团表示将继续加大AI投资，并计划未来5年将AI及云业务年收入提升至逾1000亿元。市场普遍关注阿里巴巴能否在AI及云业务商业化进程中提升盈利能力。



阿里上周五股价曾跌逾6%，如部署阿里反弹可留意认购证「26480」，行使价150.09元，实际杠杆约6.2倍，今年8月到期；或可留意阿里牛证「54813」，收回价119元，实际杠杆约17倍。如看淡阿里可注意认沽证「20685」，行使价126.78元，实际杠杆约5.2倍，今年6月到期；或可参考阿里熊证「69024」，收回价144元，实际杠杆约5.6倍。



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