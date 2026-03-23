张日强 - 群盘「角力」抢市场斗焦点突袭对手 | 楼声随笔

整体楼市气氛好转，虽然外围战火持续蔓延，惟对本港楼市暂未构成影响，新盘及二手楼市场表现不俗，发展商亦加快推盘步伐，上周多个新盘频频软销及进行推广，并且采取快打慢策略，抢先开价力吸各路客源。由于市场盘源明显增加，新盘的开价随即相对贴市并极具竞争力，发展商在未开售前将会扭尽六壬，预期群盘互相角力的实况下，并会施展斗抢市场斗抢焦点的功架，以图突袭对手。



红盘高开有力延续楼市小阳春

受到近期多个新盘热卖的效应下，其中尖沙咀两个楼花新盘开售获市场用家及投资者大举扫货，当日录得「一Q清袋」的佳绩，就连粉锦公路新盘销情亦有不俗表现，此举即时令其他发展商心雄起来，附近一带的新盘亦趁势出击，新盘开价可谓「一浪接一浪」，上周3大新盘接连开价，令市场气氛急速弹起来，率先抢先开价的黄大仙新盘，每呎开价约1.8万，最低入场价约398万，贴近市价水平，由于开价极具竞争力，加上投资客来势汹汹，预期可取得理想销情。其后红磡新盘亦以每呎开价2万出击，最低入场价约522万，由于邻区两盘迅即售罄，市场不少向隅客将成为该盘的目标客源。至于将军澳日出康城新盘更成为市场瞩目大盘，该盘上周开售前先行推出招标，随即录得多组大手客圈货，分别有不同组别的大手客分别购入6至9伙不等，当中更有老牌家族连番扫货，发展商亦测试出市场的承接力，并且随即开价应市突袭对手，该盘每呎开价1.55万，入场价约572万，较区内新盘售价低约10%，将可吸引各路客源，连日来上述新盘都录得不俗的参观人流。



事实上，整体楼市气氛明显急速好转，除了上述3个新盘乘势推出开价外，市场仍有多个新盘部署出击，此间3月份新盘已经斗得难分难解，下周即将踏入4月份更是延续旺势的时机，由于市场用家及投资者对新盘情有独钟，尤其大手投资客的大举扫货行动，将有能力延续楼市小阳春的旺势。



张日强