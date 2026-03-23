邓力文 - 5万名非加密用户的第一笔交易 | Exchange²

近期数据显示RWA链上市值稳步增长至273.5亿美元，月活地址数出现明显下滑，但持有者总数仍在扩大。更多人持有资产，但真正活跃交易的人变少。市场很喜欢讲RWA。无论是代币化美债、MMF，还是链上私募信贷，几乎所有机构叙事都围绕着把现实资产搬上链。但在我看来，目前阶段的RWA，本质上是对结算层与托管效率的优化，而不是创造全新需求。优化一个原本就没有严重痛点的系统，很难凭空诞生一个爆炸性市场。因为不够痛，用户没有急切需要付费去解决问题。



反而，现在确实发生的是相反的方向，RWA正在把传统用户拉上链。SmartestXYZ最新发布的Hyperliquid研究报告揭示一个被忽略的数据。截至2026年3月，已有近5万名非加密货币交易的首次Hyperliquid使用者，他们的第一笔链上交易不是BTC/ ETH，而是RWA永续合约。第一次接触加密世界，是因为股指、黄金、白银、原油，甚至未上市公司的资产。从HIP-3市场结构可以看到，XYZ100指数单一市场就吸引了近2万名非加密原生用户，占比近40%。白银、黄金、铜等商品合计超过12000人。更有意思是，SpaceX有超过700人，OpenAI有近450人。这两间公司根本未上市，传统券商渠道完全无法触及，但有人第一次链上交易，就是为了交易它们的「价格风险」。



这才是RWA的核心价值主张，不是优化结算，而是创造准入。这才是RWA的核心价值主张：不是优化结算，而是创造准入。2月28日，美国空袭伊朗。因为是周末，全球传统市场关闭。但Hyperliquid开着，大量用户涌入链上交易原油永续合约。3月2日布伦特原油开盘跳涨。对部分用户而言，链上不是替代品，而是唯一可以即时定价风险的市场。而且Perp相比传统CFD有个根本性改进是资金费率的机制。那这平台潜在风险在哪？一句说完：这么大的公海生意，不会没有人留意到吧？



邓力文